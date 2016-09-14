В Сети набирает популярность видеозапись, на которой фанат Гарри Поттера Алекс Дей зачитывает рэп, используя все заклинания из книг о волшебнике. С 12 сентября видео набрало более 12 тысяч просмотров.

В своей песне автор использовал такие заклинания, как Alohomora, Oppugno, Sonorus, Expelliarmus and Cave Inimicum и другие.

Но, как Алкс признался в интервью британскому Metro, он забыл упомянуть Levicorpus.

"Кроме Levicorpus. Я случайно пропустил его и использовал Mobilicorpus дважды. Я был так огорчён, когда осознал это", - говорит молодой челрвек.

Видео было загружено на YouTube-канал Алекса Дея.