Организатор музыкального конкурса "Евровидение" - Европейский вещательный союз - опроверг информацию о возможном переносе его из Киева в Москву, сообщает DW.

Ранее газета Bild со ссылкой на анонимный источник сообщила о том, что в оргкомитете «Евровидения» ведутся дискуссии о возможности передачи права проведения конкурса Москве.

Тем не менее, как сообщил Metro член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, этот вопрос российскими ведомствами ещё даже не обсуждался.

– Пока я всё это слышал тоже только на уровне информационных вбросов. Никакой официальной информации по этому поводу не существует, – отметил он.

Как сообщает Bild, вопрос о месте проведения следующего «Евровидения» будет обсуждаться оргкомитетом конкурса 8 декабря. Так или иначе, по словам Шолохова, заставить Москву проводить у себя «Евровидение-2018» никто не в силах:

– Это добровольное решение каждой страны, тем более, по правилам «Евровидения», его проводит страна-победитель предыдущего конкурса, а Россия не была им. С тем же успехом можно навязывать это кому угодно.