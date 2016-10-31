Европейский союз выделил 83 тысячи евро на поддержку российских деревень. Речь о проекте "Искры надежды для российских деревень".

В рамках этого проекта в пяти пилотных регионах финансирование получили 57 мини-проектов. Деньги им понадобились для того, чтобы обустроить гостевые дома, музеи, расчистить берега водоемов и начать зарабатывать деньги за счет предоставления туристических услуг, передаёт РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы в проекте отразилось то, что близко каждому европейцу и россиянину: стремление граждан брать ответственность за свою жизнь, искать решения и активно участвовать в позитивных изменениях. В этом ЕС видит залог экономического и социального процветания каждого гражданина и страны в целом", - заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

Он отметил, что победившие проекты маленькие, но они очень важные, так как "эти маленькие дела ведут к конкретным и ощутимым изменениям".

Один из грантов получила Валентина Беляева. Она живёт в Архангельской области. Женщина восстанавливает дом 1903 года постройки. Кстати, Валентина – единственный житель деревни Подельник, а в сего в этой деревне осталось два дома. Сама Валентина утверждает, что подать заявку на участие было несложно. "Я подаю пример, что бояться не надо", - заявила женщина.



Справка

Проект "Искры надежды для российских деревень" направлен на развитие сельских поселений "через диалог и взаимодействие населения, органов местного самоуправления и особо охраняемых природных территорий".