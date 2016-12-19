Евросоюз официально продлил экономические санкции против России на полгода.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, санкции продлены 19 декабря "против определённых секторов российской экономики".

Санкции будут действовать до 31 июля 2017 года, говорится в заявлении Совета.

Совет напоминает, что 19 марта 2015 года ЕС привязал ограничительные меры в отношении РФ к полной реализации минских соглашений по Украине. "Так как Минские соглашения не были полностью реализованы к 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016, а затем до 31 января 2017 года. Оценивая реализацию Минских соглашений на саммите ЕС 15 декабря, главы государств и правительств проложили путь к продлению санкций еще на 6 месяцев, до 31 июля 2017", – пояснил Совет, добавив, что сегодня это решение было формализовано путем письменной процедуры.

В середине сентября Евросоюз продлил на полгода срок действия чёрного списка физических лиц и организаций России и Украины, куда входят представители российского руководства, политики, бизнесмены и силовики, а также практически все руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чёрный список - один из трёх независимых пакетов санкций ЕС.

До конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017-го – торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.