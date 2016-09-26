Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам высказался за безвизовый режим с Украиной. Президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение лучшим подарком на свой день рождения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Лучший подарок, который только можно ожидать", - отметил в соцсети Порошенко.

Отметим, что сегодня 26 сентября украинский президент празднует свой 51 день рождения.

Как отмечает РИА Новости, положительное решение о безвизовом режиме было принято подавляющим большинством голосов: за проголосовали 39 европарламентариев, против - четверо.

Следующий шаг - одобрение Европарламента как института. Предположительно, вопрос будет обсуждаться на предстоящей парламентской сессии в октябре в Страсбурге.