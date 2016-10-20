Знаменитый российский певец Евгений Осин прокомментировал видео, на котором голливудский актёр Микки Рурк исполняет оригинальный танец под его песню на боксерском ринге. Как заявил артист Национальной службе новостей (НСН), он не был особенно удивлён поступку знаменитости, так как они оба давно друг друга знают и Рурк знаком с его творчеством.

"Мы с ним через Брайана Ферри познакомились. Общались, конечно, через переводчика. И Микки Рурк мне сказал, что в Америке таких песен, таких гармоний, как в моей музыке, не существует. Поэтому он очень был восхищен моим творчеством", - заявил певец.

Напомним, что известный американский актёр Микки Рурк станцевал под песню Евгения Осина "Не верю". Видео его танцев в чёрных плавках и белых кроссовках он выложил на своей странице в Instagram, сопроводив ролик подписью "Ищу партнёра для танцев".