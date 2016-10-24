Здание в стиле эклектики построил в 1881–1882 гг. архитектор Александр Гольм. Его владелец Александр Дехтеринский был купцом, держал в Апраксином дворе лавку с инструментами. Однако в своём шикарном доме, на который он копил долгие годы, ему довелось пожить недолго. Через несколько лет после новоселья он умер.

В советские годы огромные квартиры были коммунальными, в них жили в основном представители интеллигенции – преподаватели, врачи и т.д.

На площадках в парадном сохранилась старинная узорчатая плитка – на разных этажах рисунок отличается. Стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. В последних когда-то располагались статуи, до наших дней не сохранившиеся. На одном из лестничных пролётов на перилах установлен газовый фонарь. Он появился здесь при съёмках фильма «Три женщины Достоевского» да так и остался.

Во многом интерьер парадного – целый пласт бытовой истории дореволюционного времени. Например, возле многих дверей сохранились механические звонки, можно даже разглядеть надписи на них «прошу повернуть». При движении ручки в квартире хозяев раздавалось жужжание. Ещё один «секрет» – дополнительная дверь на каждой площадке, не ведущая в комнаты. Это уборные, которые не принято было помещать в самих квартирах. Поэтому в случае нужды хозяевам приходилось выходить на лестницу.

Интересные факты о доходном доме купца Дехтеринского:

• Жильцы. В доме №26 на Загородном проспекте вместе с приёмной матерью жила Лена Мухина, ленинградская школьница, автор «Блокадного дневника Лены Мухиной». Именно здесь девочка детально описывала тяжёлую жизнь в осаждённом городе.