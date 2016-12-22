Знакомые, коллеги и просто неравнодушные граждане собираются часа за два до объявленого времени. Охрана досматривает сумки, но пускает в храм всех желающих.

В центре зала идут последние приготовления, ожидающие церемонии люди общаются друг с другом в полголоса и храм наполняется шёпотом. В нём можно расслышать только отдельные слова и фразы: «убийство», «не виновный», «в голове не укладывается».

Вносят гроб с телом. За ним идут вдова и мать дипломата, и ещё не меньше ста человек, по виду – сотрудников МИДа и иностранных дипломатов.

Перед началом Богослужения к собравшимся обратился Патриарх Кирилл. Он рассказал, что лично знал погибшего дипломата и венчал его с супругой Мариной в православном храме в Пхеньяне, который построил Андрей Карлов.

– Даже если бы ничего больше не сделал Андрей Геннадьевич, то уже один факт строительства православного прихода в Пхеньяне, его поддержка, имели бы историческое значение, – сказал Патриарх Кирилл.

Зал, едва заполненный на половину, простые и личные слова Патриарха создают особую атмосферу, в которой забываешь, что находишься в главном храме страны, что службу ведёт Предстоятель, а кажется, что ты в небольшой деревенской церкви, где большая семья провожает в последний путь всеми любимого родственника.

– Я лично не была знакома с Андреем Геннадьевичем, – говорит после богослужения худенькая девушка в чёрном платке, назвавшаяся сотрудницей МИДа. – Но это он был знаковой фигурой для нас, он был таким добрым. Мы в МИДе, действительно, как семья. Так что это не только в него стреляли, это в нас всех стреляли.