Оказалось, что россияне тратили меньше денег на домашние развлечения и больше – на досуг вне дома.

В целом по стране сократились расходы на компьютерные игры, соцсети и сайты знакомств. Средний чек любителей игр этим летом составил 443 рубля, пользователей сайтов знакомств – 408 рублей, а соцсетей – 571 рубль.

Больше всего на компьютерные игры тратили за раз жители Воронежа – 563 рубля, а на онлайн-общение – пользователи из Петербурга, 958 рублей. Москвичи же последние три месяца активно обновляли гардероб: за лето они оплатили в полтора раза больше заказов в интернет-магазинах одежды и аксессуаров, чем за такой же период прошлого года.

Число платежей за билеты в кино выросло почти вдвое в этом году, а за участие в квестах – в полтора раза. В целом по России средний чек киноманов составил 649 рублей, поклонники командных развлечений тратили за раз гораздо больше – 3500 рублей.