31-летняя эстонка Трийн Кибур вынуждена была сесть за руль автобуса, следовавшего по маршруту Таллин – Рига. Водитель, который вёз пассажиров изначально, втайне от пассажиров употреблял алкоголь. Это вскрылось, когда автобус стал резко тормозить и совершать странные манёвры.

Бдительные эстонские полицейские остановили автобус с пьяным водителем. Возникла проблема – кто повезёт пассажиров дальше. К счастью, в салоне нашлась девушка, которая выручила всех.

В Эстонии пассажирка автобуса сменила пьяного водителя

– Это не стало для меня шоком, – говорит Трийн Metro. – Я ведь и раньше водила автобус, у меня есть соответствующие права. Шоком для меня стало другое! То, что водитель автобуса был в таком состоянии. Мы звонили представителям фирмы, которая занималась перевозкой. Нам сказали, что придётся ждать. Поскольку мы стояли на дороге с интенсивным движением и мешали другим машинам, а припарковаться было негде, ехать было необходимо!

И тогда Трийн с согласия полицейских повела автобус к границе Эстонии и Латвии. К счастью, ехать пришлось всего 30 километров, да и дорогу она знала.

– В салоне находился полицейский, также за нами следовала полицейская машина, – продолжает Трийн. – А водитель автобуса сидел где-то рядом. Могу сказать, что я чувствовала, как от него пахнет алкоголем. Думаю, это большая безответственность, когда водители пьют на работе!

На границе Трийн и остальные пассажиры ждали ещё два часа, прежде чем их забрал другой автобус и отвёз в пункт назначения.

– Пассажиры поблагодарили меня за то, что я их довезла, – улыбается Трийн. – Многих расстроило, что пришлось так долго ждать. У людей были свои планы, они собирались продолжать своё путешествие из Риги в другие места, но из-за этой истории им пришлось задержаться на три часа.