В честь дня рождения Эрмитажа вечером 7 декабря все желающие могли наблюдать на фасаде здания Зимнего дворца невероятное красочное световое шоу.

Мультимедийное 3D-mapping представление «Мистерия света» транслировалось в повторах с 18 до 22 часов. На световое шоу на Эрмитаже полюбовался и репортер Metro.

Сеансы на Дворцовой транслировались каждые 10 минут. На площади посмотреть на световое шоу собрались множество людей.

За 10 минут в рамках светового шоу была показана вся история Эрмитажа. Петербуржцам и гостям города предлагалось совершить виртуальное путешествие по залам знаменитого музея.

Во время светового шоу можно было увидеть детали роскошных интерьеров Эрмитажа, а также фасада. Действие сопровождала музыка Прокофьева, Равеля, Шнитке, Шостаковича, Хачатуряна.

В соцсетях появилось множество фото и видео светового шоу на Эрмитаже, которым делятся петербуржцы. Все, как один, уверяют, что праздник у главного музея Петербурга получился грандиозный.

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