Государственный Эрмитаж объявил о дополнительном бесплатном дне для всех категорий индивидуальных посетителей. Свободный вход будет организован в День Эрмитажа – 7 декабря. Соответствующая информация появилась на сайте музея.

Ежегодно 7 декабря Эрмитаж празднует свой день рождения – в День святой Екатерины. Датой основания считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского.

В этом году 7 декабря выпадает на среду, когда музей работает до 21.00. Возможностью бесплатного посещения обладают все категории граждан. Исключения составляют организованные экскурсионные группы.

Для индивидуальных посетителей всех категорий бесплатный день посещения Государственного Эрмитажа также организован в каждый первый четверг каждого месяца. Свободный вход в любой день доступен для детей, студентов и пенсионеров.