В Ереване суд принял решение не брать под арест россиянина Сергея Миронова по запросу США, сообщают РИА Новости. В тоже время у прокуратуры есть ещё пять дней на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

"Суд отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте на 40 дней задержанного ранее гражданина России Сергея Миронова", — заявил судья Мнацакан Мартиросян.

При этом вопрос об экстрадиции россиянина до сих пор не решён. По словам представителя Русско-армянской ассоциации юристов "АрмРос" Рубена Киракосяна, окончательно определиться с данным вопросом нужно будет в течение 40 дней. Всё это время россиянин должен будет находиться в Ереване.

Напомним, что армянские правоохранительные органы задержали Миронова по запросу США. Американцы подозревают его в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий.