Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что разочарован в США. Об этом он рассказал в интервью американскому каналу CBS.

Турецкийй лидер считает, что президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден несерьезно подошли к решению проблем в Сирии.

Эрдоган заявил, что политика США в Сирии привела к реальной угрозе безопасности на южных границах Турции, отметив также, что из-за действий американских властей в его стране оказались 3 миллиона беженцев.

Президент Турции рассказал журналистам, что американским лидерам "не удалось показать себя с лучшей стороны" при решении проблемы гражданской войны в Сирии и устранении ее последствий для Турции.

Еще одной причиной для недовольства Эрдоган назвал предоставление в США убежища и затягивание процесса выдачи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в июле этого года.

Президент Турции отметил, что позиция США по этому вопросу вызывает недоверие у турецкого народа.