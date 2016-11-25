На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале эпидемии гриппа в России. Однако в Петербурге заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне, и наши специалисты уже обратились в комитет по здравоохранению с просьбой продлить вакцинацию до конца года.

- Вакцина у нас еще есть, поэтому хотелось бы ее полностью использовать, - говорит Олег Парков, заведующий отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга при инфекционной больнице им.Боткина. – В этом году привито рекордное количество населения – более 2 миллионов человек, это почти 40 процентов населения. Но хотелось бы, чтобы эта цифра стала еще выше. Потому что грипп грозит в первую очередь непривитым – именно они тяжело им болеют и умирают от болезни.

Успехи вакцинации в первую очередь объясняются новой удачной формой работы с населением: в городе впервые появились мобильные пункты вакцинации. Они расположились в торговых центрах и у станций метро.

Сейчас в Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю около 40 тысяч петербуржцев обратились к врачам с симптомами простуды. Основная часть заболевших - это дети. Отмечено 669 случаев госпитализации.

- В больницу имени Боткина также поступают пациенты с гриппом, однако такие случаи фиксируются круглый год, - объясняет Парков. – Но это как с поносом: он также регистрируется круглогодично. Поэтому эпидемии гриппа мы пока не ждем и надеемся, что комитет по здравоохранению примет положительное решение на нашу просьбу продлить вакцинацию.