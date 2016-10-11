Муха, севшая на бровь кандидата в президенты США Хиллари Клинтон во время дебатов с оппонентом Дональдом Трампом, вряд ли хотела отложить личинки.

– Бедная муха в студии билась в конвульсиях (смеётся), – рассказывает Metro учёный-энтомолог Дмитрий Мусолин. – Может, у неё какой-то посыл был – вероятно, её привлёк парфюм с ароматом цветов. Обычно мух привлекает два типа субстрата (питательная среда для организмов, – прим. ред) – либо им нужно питаться, либо им нужен субстрат, в который можно отложить яйца. В зависимости от того, чем питаются личинки, на такой субстрат мухи и летят. А конкретно в студии муха оказалась в необычной ситуации и в состоянии шока прилетела на Хилари. Но здесь вряд ли можно говорить, что муха могла отложить в неё яйца. Обычно им нужно на это несколько минут. Нереально, что муха собиралась отложить яйца, думаю, дело в парфюме!

Дмитрий Леонидович признался, что определить вид мухи, которая пристроилась на лице Хилари Клинтон, невозможно.

– У мух очень много разных видов, и у всех есть свои экологические особенности, – рассказывает эксперт. – Есть те, которые связаны с трупами, ранеными животными, есть мухи, которые живут в ранах, и их даже использовали на войнах, так как они выедают разлагающуюся ткань. Есть мухи, которые живут в туалетах на дачах. Какая муха была в студии – понять невозможно. Вряд ли это была цветочная муха, и всё же дело в парфюме. Ведь муха может не только прилетать на кожу для того, чтобы яйца отложить, она может прилететь и потому что на сладенькое тянет.

Муха, севшая на лицо Клинтон, стала звездой Интернета

Напомним, насекомое приземлилось на бровь кандидата от Демократической партии во время теледебатов с Дональдом Трампом. Несмотря на это, Хиллари не только не прервала свою речь, но даже не вздрогнула, "пока насекомое несколько секунд отдыхало на её лице".

Данный казус буквально взорвал Интернет – пользователи принялись шутить о случившемся. Одни писали, что муха – помощница Трампа, другие, что насекомое, вероятно, обладает волей, потому что отказалась садиться на Трампа, но согласилась приземлиться на Клинтон.

Муха, севшая на лицо Клинтон, стала настолько популярна, что даже обзавелась собственным аккаунтом в Twitter. Кстати, на неё уже подписаны более 600 человек.