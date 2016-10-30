Издание Daily Mail выложило в своём Facebook клип, который постепенно набирает просмотры и популярность.

На видеоролике беременная девушка исполняет энергичный спортивный танец вместе со своим партнёром. Действие, по всей вероятности, происходит в одном из фитнес-залов.

Все движения в танце очень динамичные, ради идеального исполнения необходимо постоянно находиться в движении. Самое главное, как пишет издание, девушка в течение недели должна родить!

Как можно за неделю до родов оставаться в такой хорошей форме – загадка.

Но, судя по всему, героиню клипа поздний срок беременности не смущает. Не верите – СМОТРИТЕ САМИ.

– Это невероятно, если бы я так смогла на девятом месяце – была бы счастлива! Потрясающе, – пишет пользователь Facebook Ева.

– Вот это да! И рожает скоро, и фанатов приобретает! Ей надо завести свой канал на YouTube, – пишет пользователь Скотт.