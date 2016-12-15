Эмма Стоун начинает отпускать шуточки, как только начинается наше телефонное интервью по поводу нового мюзикла с её участием "Ла-Ла Ленд". А затем она болтает о том, что она любит – о мюзиклах.

Будучи ребёнком, она была завсегдатаем местного молодёжного театра. Театр то, чем она увлекалась до и после того, как стала голливудской звездой. Концом для Эммы не стало и её участие в бродвейском мюзикле "Кабаре", где она сыграла Салли Боулз в 2014-2015 годах. Сейчас 28-летняя актриса снимается в "Ла-Ла Ленде", мюзикле, который стал уже третьим совместным проектом Эммы Стоун с Райаном Гослингом. Они играют представителей творческой молодёжи из Лос-Анджелеса, которые влюбляются друг в друга и пытаются справиться с внезапным успехом, подтачивающим их отношения.

Мы поговорили с Эммой по телефону спустя неделю после выборов в США. Несмотря на то, что их результаты повергли в шок многих, нам удалось пообщаться с Эммой и о роли её мечты.

Как вы? Я в шоке после того, как сами знаете, что случилось (журналист имеет в виду результаты выборов и победу Дональда Трампа)...

Я тоже. Нам ещё многое предстоит пережить. Что, чёрт возьми, происходит? (Смеётся)

Чувствую, живые ещё позавидуют мёртвым...

Нам нужно объединиться и всё изменить. Но для начала нам придётся опуститься на самое дно.

Что-то мне подсказывает, что мы уже на дне. На самом деле всё так плохо, что нам остаётся только говорить о хороших вещах: щенках, котятах, облаках...

Да, об облаках, которые состоят из химических веществ и которые уничтожают нашу окружающую среду. (Смеётся)

Давайте игнорировать то, что Майами может затопить через 50 лет из-за изменений климата. Давайте просто порассуждаем о музыкальном театре и науке, которым я тоже, как и вы, посвятил большую часть своего детства.

Да! Звучит как сказка.

Моим самым любимым персонажем в средней школе был Рам Там Тайгер из мюзикла "Кошки". А у вас?

Ну я побывала на многих постановках. И мой самый любимый мюзикл - "Титаник", его знают не многие люди. Его представляли на Бродвее меньше года (1997 год. - Прим. Ред.). Единственный человек из моих знакомых, который так же одержим им, это Джесси Айзенберг (актёр). Он и я всё время напеваем друг другу песни из этого мюзикла. Я участвовала в постановке этого мюзикла в молодёжном театре и играла стюардессу Робинзон, одну из выживших в крушении корабля. Также я играла одну из сводных сестёр в "Золушке" - тоже моя любимая роль - с дикой прической и макияжем. Там я много кричала. Но мне пока ещё не удалось получить роль мечты. Да, Салли Боулз из "Кабаре" тоже была ролью мечты, но я имею в виду самую-самую заветную мечту. Это – Люси из мюзикла "Ты хороший человек, Чарли Браун". (Смеётся)

Вы просто обязаны использовать свою популярность, чтобы вернуть его на Бродвей.

Вы думаете, его нужно ставить прямо сейчас?

Я думаю, "Чарли Браун" - то, что всем нам сейчас нужно.

Хорошо, пусть будет так.

Вы начали сниматься в "Ла-Ла Ленде" практически сразу после "Кабаре". Это облегчило вам задачу или усложнило?

И то, и другое. Когда режиссёр Демьен Шазелл впервые рассказал мне о "Ла-Ла Ленде", я работала над "Кабаре" и при этом очень сильно болела. Он пришёл посмотреть на меня, а я в это время принимала кучу лекарств от простуды. Мне было так плохо, что я не совсем понимала, что происходит, но все же была на сцене. Я говорила: "Вы понимаете, что я умру на сцене? Я так больна, и у меня нет голоса. Как мы вообще можем говорить о мюзикле?" Несмотря на болезнь, участие в этом мюзикле было лучшим опытом для меня, как для актрисы. Но если бы вдруг мне предложили сделать это снова, это было бы очень тяжело.

Я не знал, что вы были больны во время выступлений в мюзикле "Кабаре".

О мой бог, я болела столько раз.

Расскажите поподробнее, каково это сильно болеть и одновременно петь и танцевать?

Алан Камминг (партнёр Эммы по "Кабаре") веган и истинный экстраверт. Он мог не спать сутками. Ежедневно в 6 утра он начинал сниматься в "Хорошей жене", затем участвовал в вечернем шоу, а после всего этого ещё и мог устроить вечеринку в своей раздевалке. Я едва выдерживала такой ритм. Алан всё время мне говорил (копирует его голос. - Прим. ред.): "Дорогая, я беспокоюсь за тебя. Тебе нужно стать вегетарианкой". А я отвечала: "Прямо сейчас?" Я все время болела. Но этот опыт также научил меня относиться проще к себе как к актрисе. Я очень самокритична. И вас особо нет выбора, когда вы болеете, но шоу должно продолжаться. Поэтому, да, это был своего рода жизненный урок для меня.

Должно быть, вы чувствуете себя как супергерой. Вы даже и не догадывались, что ваш организм на такое способен.

Честно, это было почти то же самое, что бежать со сломанной коленкой. Было просто ужасно петь с больным горлом.

А во время съёмок "Ла-Ла Ленда" вы не болели? Может, вас просто мюзиклы так изводят?

(смеётся) Это Бродвей меня изводит и выступления в рождественское время в старом пыльном театре.

Теперь я буду уважать бродвейских актёров ещё больше.

Нет ничего сложнее игры в театре. Люди, которые делают шоу в течение года-двух, просто изумляют меня. Это невообразимо! Ты просто должен жить как монах, чтобы столько работать. Это не шутка. (Смеётся) Они должны зарабатывать миллионы долларов, каждый. Нужно что-то делать с этим.

У нас в труппе была девочка, которая не могла излечить простуду в течение нескольких месяцев, потому что просто не хватало дублёров для того, чтобы заменить её. Если кто-то один в труппе заболевает, заболеют все, потому что у актёров общие гримёрки и раздевалки, они трогают одни и те же вещи. У нас был случай, когда два человека заболели одновременно, их заменили дублёры. Если заболевает кто-то ещё, всё, дублёров нет. Просто дурдом! Тут столько самоотверженности, и за это я очень люблю театр.

Во время съёмок "Ла-Ла Ленда" было что-то сложное?

Репетиция в дуэте (Эмма Стоун и Райан Гослинг поют у Обсерватории Гриффита) была забавной, но и заняла кучу времени.

Сколько дублей пришлось сделать, чтобы снять этот эпизод?

В общей сложности - десять. Мы снимали его два дня. Мы могли снимать всего по часу в день и, соответственно, по пять дублей. Думаю, пару дублей со второго дня в фильме и использовали.

Был ли какой-то совершенный кадр, который всё-таки потом пришлось переснимать?

Да, был один, а затем я села на скамейку и грохнулась. Потом просто поднялась и сказала: "Чёрт возьми! Нам снова придётся снимать этот кадр?"

Надеюсь, вы не поранились.

Нет, я в порядке, спасибо.

Думаю, после мюзикла "Кабаре" вам многое нипочём.

Да, точно. Я выступала простуженной, теперь я точно справлюсь с чем угодно.

Оригинальный текст: Мэтт Придж