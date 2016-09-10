Специалисты ликвидировали течи наклонного хода и полностью заменили старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из современных композитных материалов, сообщает пресс-служба петербургской подземки. Завершается капитальный ремонт эскалаторов, с балюстрад исчезли старые светильники, вместо них для освещения наклонного хода теперь используются светодиодные лампы, позволяющие экономить электроэнергию и более безопасные.

- Ремонтные работы идут в соответствии с графиком, большая их часть уже завершена, - отметил начальник Производственного отдела Службы инвестиционных программ Петербургского метрополитена Алексей Мичурин.

За оставшееся до открытия время рабочим предстоит еще закончить облицовку стен и пола наземного вестибюля станции, установить линейку турникетов, смонтировать кабину комплексной системы обеспечения безопасности, установить входные и выходные группы дверей (в их числе – специальные широкие двери для маломобильных групп населения). Также на «Елизаровской» появится тактильная дорожка для слабовидящих пассажиров. А главное новшество – в торце наземного вестибюля над эскалаторным тоннелем будет установлено мозаичное панно с изображением видов промышленных районов Петербурга. Оно займет место витражей, демонтаж которых был до закрытия станции на капитальный ремонт согласован с Комитетом по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).

По плану станция «Елизаровская» снова откроется для пассажиров в декабре 2016 года.