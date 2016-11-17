В новом выпуске программы "Жить здорово", который вышел на телеэкраны 16 ноября 2016 года, соведущий Елены Малышевой врач-кардиолог Герман Гендельман выступил в необычной для себя роли.

Специалиста, более известного как Герман Шаевич, облачили в костюм возбудителя сифилиса – трепонему бледную.

Дело в том, что часть выпуска Малышевой была посвящена половой жизни людей "за 45". По статистике, которую озвучила ведущая, именно в этом возрасте заболеваемость венерическими заболеваниями возрастает на 50%.

Связано это с тем, что климакс и отсутствие страха перед беременностью провоцирует женщин на незащищённый секс, в результате которого и передаются венерические болезни, в том числе сифилис.

Чтобы показать этот процесс более наглядно, Шаевича и нарядили в этот костюм. Вжившись в роль, доктор вошёл в студию, размахивая зелёными воздушными шарами, тем самым иллюстрируя, как возбудитель разносит инфекцию половым путём.

Предотвратить заражение сифилисом поможет презерватив, заявили медики, после чего натянули на врача прозрачный чехол.

По словам другого ведущего программы, врача-невролога Дмитрия Шубина, Шаевич со своей ролью справился прекрасно, так как был действительно похож на трепонему.