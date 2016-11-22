На трассе "Кола" в Ленинградской области начали тестировать электронные ограждения для контроля за дикими животными, сообщил в эфире "Радио Балтика" заместитель начальника "Севзапуправтодора" Владимир Муравьёв.

Установить ограждение было решено из-за частых ДТП с участием лосей, в которых порой гибнут и животные, и люди.

По словам Владимира Муравьёва, на установленную изгородь натянули провода. По ним идет ток низкого напряжения, который не может навредить лосям, но будет отпугивать их при соприкосновении с оградой.

В определенном месте с хорошим обзором ограждение прерывается и животные могут перейти трассу. На этих участках также будут установлены знаки и электронные табло.

Система "Электронный пастух", которая сейчас находится на этапе строительства, будет действовать автоматически. В лесу устанавливают датчики, передающие информацию о появлении зверя и его приближении к переходу.

О результатах дорожники смогут сообщить через несколько месяцев после ввода системы "Электронный пастух" в эксплуатацию, однако специалисты надеются, что ограждение позволит сократить количество ДТП с участием лосей на трассе "Кола".