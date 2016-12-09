В середине января на Аллее арок в сокольническом парке будут установлены уличные электрические валенки. Они станут и арт-объектом и практичным обогревателем одновременно. Валенки помогут отдыхающим в парке людям согреть ноги.

Чтобы согреться в этих чудо-валенках, совсем не нужно будет снимать свои сапоги. Всего лишь потребуется засунуть свои обутые ноги в этот оригинальный обогреватель для ног.

mos.ru Фото:

Длина обогревателя рассчитана на все размеры обуви сразу. А высота конструкции всего 40 сантиметров. Талая вода будет стекать в специальный поддон.

Каркас "умных" валенок сделан из пластика и распечатан на 3D-принтере. А чтобы традиционная обувь для русской зимы смотрелась реалистично, их оклеят непромокаемым войлоком.

А если новая затея понравится горожанам, то мастера обязательно соорудят таких валенок побольше, сообщает Mos.ru.