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 Опубликовано : Сегодня 08:37

Экстремальщики проверили готовность московских маршруток к зимнему периоду

  • Зинаида Мишина

Корреспонденты Metro оценили возможности голубых миниавтобусов

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С наступлением холодного сезона Мосгортранс решил проверить, насколько безопасен транспорт для пассажиров в экстремальных условиях. Для этого он подготовил два небольших автобуса Iveco и Ford Transit и пригласил профессиональных инструкторов по вождению. Проходил тест на площадке, где роль препятствий выполняли дорожные конусы, а драйва добавлял первый снег, который выпал за пару часов до испытаний.

– Похоже на брачные танцы уточек, – заметила одна из зрительниц, наблюдая, как автобусы синхронно нарезают круги. 

Правда, романтика кончилась, когда водители перешли  к лосиному тесту – резким манёврам между препятствиями и торможению на скорости. 

– Мы постарались максимально приблизить к тем ситуациям, которые могут возникнуть на дороге, – объяснил упражнения инструктор Владимир Михайлец. – И, несмотря на приличные габариты, машины показали себя хорошо.

За мастерством инструкторов наблюдали и водители городских автобусов.

– У меня стаж, вы знаете сколько? 32 года! – поделился шофёр автобуса Арсен. – Я на дорогах и не так могу. Но у меня с пассажирами таких ситуаций никогда не было, я вожу аккуратно.

Несмотря на такой внушительный опыт, с водителями проводится отдельная работа.

– Мы перешли на зимний период эксплуатации, проверили все системы, – рассказал гендиректор перевозчика «Гепарт» Мурат Султанов. – Также с каждым водителем был проведён инструктаж и внеплановый тест, они также ездили по площадке с препятствиями.

Кстати

Обновлённые автобусы Iveco и Ford Transit синего цвета обладают вместимостью 20 человек.  

•    Безопасность.  Во всех маршрутках установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

•    Комфорт. В салоне установлены кондиционеры и электронные табло с данными об остановках и температуре.

•    Оплата. Проезд оплачивается через валидатор, который позволяет использовать не только билет, но и социальную карту.

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