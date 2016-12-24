Президент России Владимир Путин в 12-й раз провёл большую пресс-конференцию для представителей СМИ, в 2016-м году на неё было аккредитовано почти полторы тысячи журналистов. Мероприятие продлилось 3 часа 50 минут, рекорд по общению с прессой Путин установил в 2008-м году – 4 часа 40 минут.

Корреспондент Metro узнал мнения экономистов и политологов о прошедшей пресс-конференции и выяснил, на чём следует сфокусировать внимание.

Андрей Колядин, политолог, политтехнолог

– Мне кажется, в отличие от прошлогодней пресс-конференций президент выглядел явно бодрее. Путин много говорил о международной ситуации. Примечательно, что в этот раз основную часть его беспокойств вызывала не Америка, а Европа. С Европой мы всегда дружили, всегда были в партнёрских отношениях, а сейчас эти партнёрские отношения несколько нарушены – и Путина это беспокоит. По экономике очень важным было заявление о необходимости повышения благосостояния народа, так как падение доходов населения действительно влияет и на покупательскую способность, и в целом тормозит процесс развития экономики. Конечно, народу хотелось бы для оптимизма услышать о новых экономических реформах. Но когда в процессе обсуждения выяснилось, что налоги повышаться не будут, но в тоже время малому и среднему бизнесу ловить особенно нечего, этот самый оптимизм несколько утрачивается.

Константин Калачёв, руководитель "Политической экспертной группы"

На пресс-конференции от президента был взвешенный оптимизм, по сути он повторил некоторые тезисы своего послания федеральному собранию. Было видно, что внешнеполитическая повестка его "зажигает" больше. Некоторые люди в связи с полученными комплиментами, наверное, будут радоваться. Например, губернатор Ярославской области, Сечин, московские буддисты. В целом выступление было достаточно консервативным и сбалансированным. Основная задача президента – вносить социальный оптимизм, улучшать социальное самочувствие. Он должен был сказать, что страна встаёт на рельсы устойчивого развития, что трудности позади и начинается незначительный рост доходов населения.

Юрий Юденков, кандидат экономических наук

– Я доволен, что президент уделил внимание региональным коммерческим банкам. Требования к ним должны быть особые. Не такие требовательные, как существуют сегодня. Не могут быть к маленьким и большим банкам одинаковые требования. И ещё один важный момент: президент не упускает из виду перспективные направления развития нашей страны. То есть, начинают формироваться механизмы, позволяющие обеспечить финансирование перспективных стратегических направлений нашей промышленности. И это не может не радовать.