Самую дешёвую чашку кофе в России можно выпить в Нижнем Тагиле, самую дорогую – в Магадане. К такому выводу пришли эксперты компании Poster, занимающейся автоматизацией в ресторанном бизнесе. В исследовании участвовали 80 городов. В первом случае заварной американо обойдётся посетителю ресторана, кафе или бара при гостинице в среднем в 45 рублей, во втором – в 250. Правда, у Магадана есть смягчающие обстоятельства – география и климат.

В Москве цены начинаются от 70 рублей за чашку, в Петербурге – от 59. Столицы логично лидируют по числу заведений, где посетителям предлагают ароматный напиток: в Первопрестольной их около 13 тыс., в Северной – 7,5 тыс. Из расчёта на число жителей получается примерно равный показатель.

По словам Родиона Ерошека, соучредителя Poster, кофе в России оказался антикризисным продуктом. На фоне того, что общепит в целом терпит убытки и теряет посетителей, кофейни фиксируют их приток. Если раньше посидеть вне дома означало пойти в ресторан, то теперь многие ограничиваются кофейней. Бум переживает и такой формат, как кофе с собой.

– В российских городах растёт количество передвижных кофеен и фуд-траков, а также заведений с фиксированной ценой на всё, – говорит Ерошек. – Кофе – это якорный продукт для многих небольших заведений: демократичных ресторанов и кофеен, кафе, фуд-траков. Покупая кофе, посетитель, скорее всего, возьмёт к нему что-то ещё из десертов или закусок. Поэтому продавцы ориентируются, конечно, больше не на мировые цены на кофе (это тот товар, который продают на бирже), а на собственную рентабельность.

Столицей кофе на вынос признают Петербург.

– Порядка 20% всего кофе, продаваемого в кофейнях в Санкт-Петербурге, например, берут с собой, – комментирует Ерошек. – В Москве, напротив, всего 8% любителей кофе берут его на вынос. Кстати, ночью кофе пьют порядка 2–3% всех, кто любит заварной кофе.

При этом Россия остаётся в большей степени чайной страной, чем кофейной. У нас, по статистике, кофе пьют 25% населения, из них 60% – растворимый.