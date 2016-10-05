Министр образования России Ольга Васильева ранее заявила журналистам о планах возвращения в школьную программу уроков астрономии. Однако до последнего времени никто не понимал, как именно это будет происходить и куда втиснут реанимированный предмет. И вот глава ведомства заявила, что уроки астрономии в школах можно будет выделить за счёт сокращения учебных часов на второй иностранный язык

"Где взять один час на этот предмет? Отвечу. У нас есть 250 часов на второй иностранный язык. Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас был один иностранный хорошо преподавали. Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был бы рабочим по окончании школы", - заявила она газете "Комсомольская правда".

Одни приняли идею с энтузиазмом, у других она вызвала недоумение. В итоге эксперты разделились в своих оценках по поводу предстоящих изменений.

Как заявила Metro эксперт Общественной Палаты РФ, председатель Центрального Совета Всероссийского движения "Национальный родительский комитет" и многодетная мать Ирина Волынец, это правильный шаг со стороны министра, так как астрономия важный предмет, который ученики образовательных учреждений обязаны знать в рамках школьной программы.

-Я думаю, что многие родители с воодушевление восприняли новость о возвращении в школу уроков астрономии, без которых нельзя воспитать образованного человека. Это ведь не только изучение звёздного неба, этот предмет расширяет сознание и даёт базовые знания, без которых сложно двигаться дальше. Конечно, чтобы внедрить предмет необходимо пожертвовать чем-то. Я не говорю, что изучение второго иностранного языка бесполезное или не очень важное дело, но на усмотрение родителей ребёнок может изучать второй и третий иностранный языки в факультативном порядке. Это можно делать сейчас даже с помощью Интернета. Поэтому здесь неправильно концентрировать внимание на том, что детей якобы лишают возможности изучить второй иностранный язык. Мы должны понимать, что астрономия — это наука, которую на школьном уровне должен знать каждый культурный человек в нынешнее время. К тому же дети страны, гражданин которой стал первым космонавтом в истории человечества, должны изучать и знать астрономию, - заявила она.

Противоположной позиции придерживается вице-президент "Международной ассоциации преподавателей ТРИЗ" Анатолий Гин. Как он отметил Metro, в советское время астрономию преподавали не лучшим образом, а принимать решения о том, что урезать, что добавлять и как преподавать — должны не федеральные власти, а субъекты, так как везде разные условия и разные подходы к образованию.

-Сейчас эти споры и инициативы напоминают отрывок из басни Крылова "А вы,друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", потому что я помню как в разных союзных республиках экспериментировали с перестановкой каких-то тем в учебниках и с предметами — всё это псевдодеятельность. Учебники в советское время по астрономии были написаны очень плохо, проверить это легко: если выйти на улицу и задать десятку человек того поколения пару простых вопросов об устройстве Вселенной, о Солнечной системе, то большинство не ответят на них, хотя всё это изучали. Важно не куда и как будут внедрять астрономию, а то, чтобы это было сделано грамотно и знающими людьми, понимающими астрономию и педагогику. Замещать второй иностранный язык астрономией не имеет смысла. Пусть это решают школы. Не может один человек на всю огромную страну принять правильное решение, которое будет одинаково верно для всех. Люди учатся в разных условиях и готовятся к разной жизни. Нужно обеспечивать варьируемость, чтобы субъекты федерации сами решали, что и как изучать, - заключил он.