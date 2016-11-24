Официально главным тренером ростовчан является Иван Данильянц, однако вице-президент клуба Курбан Бердыев, который до этого занимал пост наставника «Ростова», играет там, наверное, главную роль. Перед стартом «Ростова» в первой лигочемпионской кампании в истории многие специалисты отмечали, что у команды с таким наставником есть шансы, ведь Бердыев уже обыгрывал с «Рубином» «Барселону» (2:1) в 2009 году и «Атлетико Мадрид» (2:0) в 2013 году. Новая команда Бердыева стартовала с разгромного поражения от «Баварии» (0:5) в первом туре, но потом держалась достойно. С ПСВ ростовчане сыграли вничью (2:2), а потом хотя и дважды уступили «Атлетико» (0:1, 1:2), но выглядели вполне прилично.

– Роль Бердыева огромна, именно он выстраивал и детализировал тактическое построение команды, как было и с «Рубином», – сказал Metro бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. – Причина победы в тактике и дисциплине. Это командная игра в обороне, когда «Ростов» закрывал все зоны и агрессивно действовал при отборе мяча, а также создавал плотность обороны, не давая использовать игровое пространство. И, конечно, контратакующие действия.

В Ростове ворота «Баварии» защищал не звёздный Мануэль Нойер, а запасной Свен Ульрайх. Игнатьев считает, что это не повлияло на результат.

– Нойер бы в этой ситуации ничего не сделал, поэтому делать из него какое-то божество нет никакого смысла.

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев, который в 1992 году приводил армейцев к победе над «Барселоной», считает, что побеждать топ-клубы помогают небывалые самоотдача и эмоциональный подъём.

– Когда такой настрой, всегда появляются дополнительные резервы, – сказал он Metro. – Это лишний раз показывает, что в футболе для победы мало того, что команда выше по классу. Там такие же люди, хочешь не хочешь, но чувство ответственности притупляется, они думают, что всё равно выиграют. С одной стороны, это хорошо, а с другой, конечно, видно, что класс пониже. Но «Ростов» настроем компенсировал технико-тактические нюансы.

Несмотря на яркую победу в Ростове, российскому клубу не светит попадание в плей-офф, куда из группы D вышли «Атлетико» и «Бавария». Ростовчане в последнем туре с ПСВ поборются за Лигу Европы.

– Соперник по последнему матчу будет анализировать и, конечно, не будет играть так, как «Бавария» – уповать на атаку и создание перевеса на чужой половине поля, – говорит Игнатьев. – Наверное, ПСВ тоже будет внимателен в обороне.