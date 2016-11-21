Кто такой канцлер ФРГ: • Функция. Председательствует в кабинете министров и формирует правительство. Считается наиболее сильной фигурой в политической системе Германии

• Срок. 4 года

• Избрание. Кандидатуру канцлера предлагает президент на рассмотрение бундестага. Канцлер избирается большинством голосов членов парламента, избираемых непосредственно гражданами.

• Очередные выборы будут проведены в августе или сентябре 2017 года

55%

немцев выступают за очередное переизбрание Ангелы Меркель на пост

Ангела Меркель объявила о своём намерении на закрытом заседании президиума партии в Берлине.

– Я размышляла об этом бесконечно долго. Решение идти на четвёртый срок после 11 лет в кресле канцлера – нетривиальная задача, – заявила канцлер.

Примечательно, что в случае победы Меркель будет не единственным канцлером ФРГ, который избирался на пост 4 раза подряд. Первым был Конрад Аденауэр, пробывший на посту с 1949 по 1963 год, вторым – Гельмут Коль (с 1982 по 1998 год). Все трое также являлись в разные годы председателями правящей партии – Христианско-демократического союза (ХДС).

– Всех троих объединяет следующее: они не готовили себе преемников, пользовались авторитетом и у них были заслуги, которые они могли предъявить обществу, – рассказывает заместитель руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Как отмечает эксперт, несмотря на всю противоречивость, из всех существующих кандидатов Меркель – наиболее поддерживаемая и авторитетная личность:

– Парадокс в том, что реальных конкурентов у Меркель нет ни в собственной партии, ни в других.

Эту точку зрения разделяет и научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО Фёдор Басов.

– Мне кажется, шансы только у неё и есть. Вряд ли какая-то ситуация может снизить её рейтинг.

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, прочные позиции, у Ангелы Меркель есть слабое место – её миграционная политика, за которую её постоянно критикуют.

– Терпение у немцев на пределе, – отмечает Тимошенкова. – Меркель необходимо быстро и чётко сформулировать свою программу по этому вопросу и обозначить, каков будет предел по беженцам, и объяснить пользу интеграции мигрантов.