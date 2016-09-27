Сообщение о мощном землетрясении, которое грозит Петербургу в 2023-2024 годах, появилось в ряде СМИ. О предстоящем катаклизме "Радио Балтика" рассказал руководитель лаборатории в международном центре геофизических прогнозов Виктор Боков.

По мнению ученого, причиной грядущей катастрофы станет дамба. Сейчас город от землетрясений защищает осадочный слой коры. Но наводнение может спровоцировать подземные толчки.

Из-за дамбы возникнет искусственная водяная гора, и на земную кору обрушится 600 млн тонн дополнительной нагрузки. Ситуацию усугубляют тектонические разломы на дне Финского залива.

По прогнозам геофизика, совокупность всех этих факторов приведет к началу сильного землетрясения магнитудой до 6,0 и существенным разрушениям в городе.

Виктор Боков предложил собрать научный коллектив и выделить средства для решения этой проблемы.

Однако в научных кругах далеко не согласны с таким прогнозом. Эти рассуждения не стоит принимать всерьез, считает заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Иванович Горшков.

- В первую очередь отмечу, что такой заблаговременный прогноз дать невозможно. Просто не существует научных методов, которые бы позволили это сделать, - говорит ученый. – Безусловно, некая логика в этих умозаключениях есть. Увеличение нагрузки на поверхность земли усилит напряженноть в недрах. Но точно неизвестно, какой должна быть нагрузка, чтобы спровоцировать землетрясение.

Известно, например, что в Атлантическом океане на побережье Франции самые высокие в мире приливы, наступающие с периодичностью в несколько суток. При этом никакой сейсмической активности там зафиксировано не было.

К тому же, тектонические разломы на дне залива появились не вчера, им миллионы лет. Тем не менее в Санкт-Петербурге никогда не было сильных землетрясений.

Я думаю, что петербуржцы могут спать спокойно. Вряд ли городу грозят серьезные катаклизмы.

Стоит отметить, что Виктор Боков озвучивал свою теорию еще в 2005 году. Однако тогда его рассуждения не привлекли внимания властей или коллег-ученых.