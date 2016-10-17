Эксперты оценили таланты 3-летней девочки-полиглота Беллы Девяткиной

Проект "Удивительные люди" на телеканале "Россия 1" показал россиянам, насколько талантливыми бывают дети. Совсем недавно сердце зрителей покорила маленькая звезда передачи Белла Девяткина, которая показала незаурядные знания в языках. Девочка-полиглот в свои 3,5 года уже освоила русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский и арабский языки. При этом она на них действительно общается, а не знает лишь отдельные фразы.

Metro поговорило с экспертами по поводу необычного феномена и выяснило, насколько реально человеку в таком возрасте освоить такой объём знаний. Так, например, лингвист, полиглот, ведущий программы "Полиглот" на канале Культура Дмитрий Петров заявил, что у девочки потрясающие лингвистические способности, но история уже знает аналогичные примеры в прошлом.

-Такие случаи уже были и они описаны и задокументированы. Языковые центры включаются у людей в очень разное время. Есть люди, у которых они начинают работать в раннем возрасте и такие случаи бывали. Я не считаю, что с возрастом она обязательно утратит эти знания. Наша память не теряет информацию никогда, просто она может храниться в замороженном виде на уровне подсознания и при необходимости даже, казалось бы, забытая информация возвращается, - отметил он.

По словам эксперта Общественной Палаты РФ, председателя Центрального Совета Всероссийского движения "Национальный родительский комитет" и многодетной матери Ирины Волынец, таланты девочки действительно вызывают восхищения. При этом она добавила Metro, что на её сопосбности можно взглянуть с различных ракурсов.

-Можно смотреть с двух сторон на этот вопрос: с одной стороны говорят о том, что ребёнка перегружают и он устаёт, перенапрягается, но с другой — если бы у неё не было склонности к языкам, то никакие методики и преподаватели не заставили бы его говорить на нескольких языках. Этот феномен уже встречался в прошлом, в частности, можно вспомнить учёного и философа Михаила Дугина и сейчас он светила науки. Я считаю, что этот вопрос надо отдать на усмотрение родителей. Если они видят, что ребёнок с удовольствием изучает языки и активно занимается ими, то они должны этому содействовать, а если увидят, что перенапрягается, то приостановить его, - высказалась специалист.

По словам Волынец, у неё самой есть маленький сын, который увлекается весьма сложной взрослой игрой — шахматами. И хотя кто-то может подумать, что его подобная деятельность может перенапрячь, в действительности, лишь родители видят, перенапрягается ребёнок или же получает удовольствие от той или иной деятельности.

-У меня шестилетний сын занимается шахматами и сейчас сдаёт первый разряд. У него есть талант и мы развиваем его, хотя здесь также можно говорить, что ребёнка перегружают. Но если я вижу, что он тянется к шахматам, то как я могу препятствовать и переживать, что его мозг перенапряжётся. Каждый ребёнок уникален и надо подходить к этому индивидуально. Я согласна, что нет несчастнее зрелища, когда родители тратят огромные деньги, а также мучаются и мучают ребёнка, обучая его тому, чего он не хочет и к чему не расположен. Но если ему что-то по душе, то тут надо помогать. Главное не перегибать палку в гонке за желанием того, чтобы сделать из ребёнка вундеркинда, - добавила она.

Несмотря на все позитивные стороны подобного таланта, у него могут быть весьма негативные последствия. Как считает детский педагог, арт-терапевт, автор нескольких книг по воспитанию детей и семейным отношениям Татьяна Шишова, возможности психики не безграничны и, как она отметила Metro, родителям надо внимательно следить за поведением девочки и её психологическим состоянием.

-Это действительно удивительный феномен, обычно в этом возрасте дети только осваивают родной язык, а многие из них даже имеют задержку речи в 3-4 года, так что это уникальный случай. Видимо у девочки действительно большие лингвистические возможности. Но тут есть опасность перегрузить ребёнка. Возможности психики не безграничны. Когда идёт раннее интеллектуальное развитие, существует опасность психического срыва. Часто психиатры, когда видят такое развитие, то советуют родителям притормозить ребёнка, чтобы он просто больше играл, гулял, общался с другими детьми. Так что тут надо в внимательно смотреть за развитием ребёнка не только в интеллектуальном плане, но также в эмоциональном и поведенческом, - заявила она.

Также Шишова добавила, что язык помогает человеку в таком возрасте соотносить себя с какой-то группой людей, со страной и с обществом. Если же языков много, то и соотносить себя с чем-то сложнее.

-Язык это не просто слова или какие-то грамматические структуры. Язык тесно связан с самоидентификацией личности, а в этом возрасте личность ребёнка только формируется, поэтому это ещё один чреватый момент. Человеку нужно соотнести себя с близким кругом, с домом, родиной, народом — это всё формирует личность ребёнка и идёт это во многом через язык. Когда же происходит разсемерние личности, то это сказывается на его психике, - пояснила эксперт.

По словам педагога вундеркинды рождались и раньше. Если проследить их судьбу, то можно увидеть, что часто они очень трудно социализировались, испытывали серьёзные проблемы с общением. Часто бывало так, что ребёнок подавал большие надежды, но в итоге во взрослом возрасте его способности пропадали и он становился обыкновенным. Часть таких детей уставали и отвергали потом свои таланты, у кого-то разлаживались отношения с родителями, так как они обвиняли их в украденном детстве, а другие и вовсе кончали жизнь самоубийством.

-Это необязательно должно быть так, но такие вещи небезопасны, - заключила она.