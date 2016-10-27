Врачи-сексологи предложили министерству образования и науки РФ отказаться от занятий на канате в рамках школьной программы. По их мнению, подобные упражнения ведут к искажению психосексуального развития девушек, что негативно влияет на их сексуальное здоровье во взрослой жизни. Как отмечает президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук, причиной этого является формирование миотонического оргазма во время тренировок, которое в дальнейшем закрепляется дезадаптивной мастурбацией и ведёт к проблемам в половой и семейной жизни.

Однако с данной теорией согласны далеко не все специалисты области. Так, например, врач-психиатр, сексопатологлог, кандидат медицинских наук Диана Генварская заявила Metro, что считает проблему надуманной и не видит под ней оснований.

-Женский оргазм связан с большим количеством психоэмоциональных деталей, нежели у мужчин, у которых это больше связано с физическим воздействием. Поэтому раздражение клитора, тем более таким странным образом, это трактовка ситуации по мужскому типу, которая не имеет места у девочек. Тогда можно сказать, что женщинам нельзя садиться верхом, так как это из той же области, а со временем так можно дойти и до того, что ей нельзя будет сидеть на стуле. Я думаю, что эта история слабо подтверждена фактическим материалом, - заявила она.

Позицию Генварской разделяет и профессиональная спортсменка по кроссфиту, которой постоянно с детства приходилось делать различные упражнения, включая и лазание по канату. По её словам, она никогда не сталкивалась с тем, о чём так беспокоятся члены Профессионального объединения врачей сексологов.

-Нет, как это может сказываться, - заявила она Metro. –Мне кажется, что это бред, я ничего такого не испытываю. А как тогда девочки на велосипеде катаются? Когда лезут по канату, то ничего "такого" не задевают, я бы запомнила, если бы касалась. Мне кажется, что это выдумки какие-то, - рассказал она.

Не понимает возникшей из неоткуда проблемы и учитель физкультуры Юрий Шендановин. Как он пояснил Metro, за всё время своей работы он впервые сталкивается с подобными вещами и утверждать подобное могут лишь те, кто далёк от программы физического развития в школе.

-У меня подобная информация вызывает шок и удивление. Никогда не слышал про подобное. Утверждающее подобное люди, я так думаю, далеки от образования и программы, которую мы проходим. Надо отметить, что канат мы зажимаем не совсем бёдрами, а голеностопами и коленями, а промежностью почти не касаемся его. К тому же, нельзя не сказать, что в некоторых школах такого раздела вообще уже нет долгие годы. В целом же лазание по канату очень полезное упражнение, которое хорошо развивает руки и ноги,- заключил он.