Малогабаритные квартиры не теряют популярности

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», средняя сумма сделки на рынке строящегося жилья в нашем регионе находится в диапазоне 1,5–3,5 млн рублей. Самые часто приобретаемые квартиры – это студии и однокомнатные.

– Цена квадратного метра в студиях, как правило, чуть выше, чем в «однушках», – добавляет Светлана Лежнёва, начальник отдела маркетинговых исследований ГК «Пионер», направление «Санкт-Петербург». – Разница составляет от 5 до 20%. Одинаковая стоимость «квадрата» может быть обусловлена избыточной долей студий в квартирографии объекта.

Ленобласть «мельчает»

Наибольший выбор предложений малогабаритного жилья – в пригородной зоне Лен­области. Именно здесь чаще всего реализуются проекты, где имеется большой выбор студий и однокомнатных квартир.

– В пригородной зоне Ленинградской области за прошедшие девять месяцев в объёме продаж такие квартиры заняли 77%, – комментирует Светлана Лежнёва. – В структуре спроса самым популярным районом среди покупателей был и остаётся Всеволожский, где как раз представлены проекты с малогабаритными квартирами.

Особенно заметно это в Мурино – Девяткино, где средний размер квартир в новостройках в 2015 году, по данным КЦ «Петербургская Недвижимость», составил 36 кв. м, а также в Сертолово со средней площадью 33,7 «квадрата».

Что и за сколько сегодня предлагают покупателям

Ведущие строительные компании Петербурга предлагают покупателям студии с метражом больше 20 квадратных метров. Это тот необходимый минимум, который позволяет молодым людям, основной части покупателей этой категории недвижимости, начать самостоятельную жизнь в первой собственной квартире.

Выгодные варианты можно встретить не только в пригородах, но и в черте города. Например, в ЖК «Солнечный город», расположенном в Красносельском районе Петербурга, стоимость квартиры-студии с отделкой площадью 23,6 кв. м начинается от 1,9 млн рублей.

В ЖК «Life-Приморский» (южная часть Приморского района) метраж студий – до 35,23 кв. м. Большинство квартир оборудованы панорамной лоджией с безрамным остеклением. Можно выбрать вариант с отделкой под ключ или с белой «предчистовой» отделкой. Но цены уже выше – этот жилой комплекс относится к бизнес-классу. Так, студия с отделкой площадью 35 кв. м стоит от 4,6 млн рублей.

Но, конечно, самые бюджетные варианты сосредоточены в ближайших пригородах.

Так, в жилом комплексе «GreenЛандия» (Мурино), инфраструктура которого организована по принципу «всё под рукой», студии с отделкой площадью 23,9 кв. м предлагаются покупателям от 1,9 млн рублей. В большинстве квартир имеются лоджии достаточной глубины и ширины.

В ЖК «Яркий» (Янино) тоже большой выбор планировок квартир-студий. Так, во второй очереди жильё площадью 24,1 кв. м стоит от 1,1 млн рублей. В первой очереди ЖК «Морошкино» (дер. Порошкино, Бугровское сельское поселение) студия размером 27,2 «квадрата» – около 1,4 млн рублей.

В микрорайоне «Ясно.Янино», располагающемся в трёх км от Кольцевой автодороги, можно купить квартиру-студию с хорошей чистовой отделкой и оборудованной кухней (мебельный гарнитур и бытовая техника) по цене от 1,6 млн рублей.

Не в ущерб комфорту

Даже маленькая студия может быть удобной и эргономичной. Строители научились грамотно подходить к организации пространства.

Например, квартиры-студии с двумя окнами позволяют эффективно отделить кухонную зону от зоны отдыха, что повышает комфорт проживания.

– Как правило, в современных жилых проектах квартиры-студии имеют рациональные планировки, что делает их полноценным жилым пространством. Так, в наших студиях запроектированы ванные комнаты, предусмотрены ниши для размещения систем хранения, – отмечает Анжелика Альшаева, управляющий ООО «КВС. Недвижимость».

Обустройство студии: лучше меньше, да лучше

Поскольку студия – это единое пространство, большое значение там приобретает зонирование. Оно осуществляется с помощью цвета, занавесей, стеллажей, ширм и т.п. Но слишком резкого перехода между зонами делать не стоит.

– Для всей квартиры-студии лучше использовать один цветовой фон, очень светлый, – говорит дизайнер Ксения Драпеко. – Чтобы пространство не выглядело загромождённым, важно одну из стен оставить пустой, не заставлять мебелью, но, например, украсить картиной.

Что еще важно учесть?

Лучшие стили для интерьера студии – минимализм, хай-тек или скандинавский.

Самые подходящие цвета – белый, молочный, нежно-голубой или розовый, песочный, светло-бежевый. Не бойтесь белого из-за его «стерильности»: немного ярких вещей и мебели в интерьере – и квартира станет уютной.

Подойдут и контрастные сочетания цветов – чёрный и белый, белый и серый, белый и коричневый (от тёмного до бежевого).

Большие люстры «забирают» пространство, поэтому – только точечные светильники по периметру. Их можно вмонтировать и в мебель – дополнительный свет визуально расширит комнату.

Стоит отказаться от торшеров. Напольные вазы, статуэтки или большие цветы в горшках – также не самый лучший выбор. Различные декоративные элементы – привилегия больших и просторных квартир.

Мебель для квартиры-студии не должна размещаться строго по периметру комнаты, а шкафы-купе по возможности должны быть высокими и узкими. Столешницы пусть будут лучше из стекла.

Кстати, площадь квартиры можно увеличить за счёт балкона, но только если он хорошо утеплён. Балкон и лоджия могут продолжать комнату, и при этом в них можно сделать рабочие зоны или уютные зоны отдыха.

История вопроса

Именно Петербург стал пионером по внедрению формата квартир-студий на российском рынке.

• Начало 2000-х. Появились мини-квартиры, так называемые РИАЛы (студии площадью 25–30 м с одним окном), и быстро заняли лидирующие позиции по продажам в экономклассе. Постепенно студии начали появляться в проектах многих застройщиков.

• В 2003–2007 годах площадь квартир-студий практически не менялась, держась на отметке 23–25 кв. м и больше.

А в кризис 2008 года их площади начали «ужиматься».

• 2016 год. По данным КЦ

«Петербургская Недвижимость», средняя площадь студий в объектах класса масс-маркет в черте Петербурга составляет 29 кв. м, в пригородной черте Ленинградской области – 27 кв. м.

Ольга Трошева

руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»:

Рационально и практично

Если говорить о наиболее востребованных планировочных решениях, то современные покупательские предпочтения основаны на удобных и функциональных конфигурациях квартир. Главная задача, которая стоит перед каждым новосёлом: в жилом пространстве не должно быть пустых, «нерешённых» пространств.

Как показывают результаты продаж, наибольшим спросом пользуется ликвидное жильё – однокомнатные и студии в домах от надёжных застройщиков. Интересны покупателям комплексы с продуманной концепцией, где вместе с жилыми домами строится и инфраструктура.

Студии могут быть в квартирографии проектов как в экономсегменте, так и в комфорт-классе. Есть они даже в бизнес-классе, однако здесь у них несколько иные характеристики.

Светлана Лежнёва

начальник отдела маркетинговых исследований ГК «Пионер», направление «Санкт-Петербург":

В последние годы студии пользуются стабильно высоким спросом. Какие-то компании уменьшают их количество в своих объектах, какие-то увеличивают.

Этот тип жилья, как правило, больше подходит для одиноких жильцов, в ближайшее время не планирующих завести семью, а также для пенсионеров.

К преимуществам квартир-студий можно отнести сравнительно небольшую стоимость и меньшие затраты на ремонт. Инвесторы рассматривают для вложений студии, выбор по каждому конкретному объекту в данном случае зависит от перспектив роста цены (для тех, кто планирует перепродать) и арендных ставок (для тех, кто планирует сдавать).

В объектах низшей ценовой категории количество студий, как правило, наиболее велико. В объектах бизнес-класса и выше студии обычно отсутствуют либо представлены в минимальном количестве.