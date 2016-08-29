Варианты для экономных

Самый простой способ сэкономить при покупке квартиры – заключить сделку на ранней стадии строительства. Многие новостройки экономкласса в период от котлована до финальной отделки дорожают на 20–30%. Поэтому время, когда объект выходит на рынок со стартовыми ценами, самое выгодное для покупателей. И клиенты этим пользуются. Как показывают опросы посетителей «Ярмарки недвижимости», на начальной стадии готовы приобретать квартиру около 18% потенциальных покупателей, на этапе создания фундамента дома этот процент увеличивается до 26% и так далее.

– Однако следует понимать, что при покупке квартиры в достраивающемся или уже готовом доме резко снижается риск попасть в число обманутых дольщиков или приобрести долгострой, – обращает внимание Светлана Лежнева, начальник отдела маркетинговых исследований ГК «Пионер», направление «Санкт-Петербург».

Выставки – ещё один способ найти выгодное предложение. Почти все застройщики участвуют в этих мероприятиях с целью представить свои проекты большому количеству людей. Чтобы привлечь дополнительное внимание клиентов, экспоненты могут прибегать к скидкам.

Сезонность тоже может cыграть на руку желающим улучшить жилищные условия.

– Лето – период отпусков и снижения деловой активности в целом – отражается и на активности покупателей недвижимости, – соглашается Светлана Лежнева. – Чтобы обеспечить непрерывность денежного потока, в частности, в период снижающегося спроса, предлагаются акции и скидки, стимулирующие продажи. Таким образом, в это время года действительно можно приобрести жильё более выгодно.

ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ

Многие выгодные спецпредложения связаны с ипотечным кредитованием. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», доля ипотечных сделок на рынке строящегося жилья к июлю 2016 года достигла 58%. Всего лишь несколько лет назад эта цифра была куда скромнее. Кстати, согласно исследованиям аналитиков, ипотечный заёмщик за последние годы значительно помолодел. Так, средний возраст тех, кто берёт ипотеку, снизился с 44 до 34 лет.

Акции, подарки и бонусы – ещё один инструмент в арсенале застройщиков. Это помогает привлечь внимание к объекту и увеличить продажи. Скидки могут распространяться не на саму квартиру, а, например, на машино-места в новом жилом комплексе.

В качестве бонусов при покупке жилья также могут предоставляться скидочные карты на товары, связанные с покупкой и ремонтом квартиры: мебель, системы охраны дома, материалы для ремонта, оборудование, ремонтные работы и многое другое. Это позволяет покупателю сэкономить при покупке целого ряда товаров.

– И всё же в текущей ситуации в большинстве случаев клиенты выбирают более низкую цену жилья, чтобы сократить свои одномоментные затраты на его приобретение, – говорит Пётр Буслов, руководитель аналитического центра «Главстрой-СПб».

Помощь государства

Также граждане РФ могут участвовать в различных программах – как общефедеральных, так и региональных. В Петербурге, например, действуют целевые программы «Молодёжи – доступное жильё», «Жильё работникам бюджетной сферы», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». Помощь от государства может выражаться в льготной ставке по ипотеке, субсидиях или особых условиях выплат по кредиту. Помимо этого, для погашения кредита или внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Кроме того, в России существует система вычетов, которая позволяет вернуть НДФЛ в размере 13%. Можно также возвратить 13% и по ипотечному кредиту. При этом максимальная стоимость жилья не должна превышать 2 млн рублей. Чтобы получить деньги, необходимо подать в налоговую инспекцию пакет документов. Вся процедура получения обычно занимает от двух до четырёх месяцев.

Цифры

Рынок первичного жилья Петербурга в цифрах (данные за июль). Источник: Центр исследований и аналитики ГК БН.

• Средние цены на строящееся жильё. «Однушки» – 3,7 млн руб., «двушки» – 5,9 млн руб., «трёшки» – 8,6 млн руб.

• Районы. Самое дорогое строящееся жильё – в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах: от 112,5 до 180,9 тыс. руб. за кв. м. Самые дешёвые предложения – в Выборгском и Невском: от 80,1 тыс. руб. за кв. м.



• Где строят больше всего. В лидерах Приморский район – 16% от всего объёма рынка новостроек. Далее следуют Московский, Петроградский и Выборгский районы (12,7%, 10,7% и 10,3% предлагаемого жилья соответственно).

Юлия Мошкова

руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Петербургская Недвижимость»:

- Причина популярности ипотечного кредитования у покупателей недвижимости в новостройках – выгодные условия для заёмщиков, которые в настоящее время возможны благодаря наличию программы государственной поддержки ипотеки. Решением правительства России программа субсидирования ипотеки была продлена до конца текущего года.

Средняя ставка по программе господдержки сегодня составляет порядка 12% годовых. Но в настоящее время в дополнение к государственной программе субсидирования застройщики предлагают специальные ставки, которые существенно ниже, чем указанные выше проценты. Таким образом, девелоперы совместно с банками организуют наиболее выгодные условия для своих покупателей.

Пётр Буслов, руководитель аналитического центра «Главстрой-СПб»:

- При анализе акционных предложений покупатель должен понимать, что оптимальные скидки взаимо-связаны с реальной ценой квадратного метра. В сегодняшних условиях общепринятый диапазон дисконта на рынке составляет 5–15%. Снижение цены на 25% и выше должно вызывать у покупателя сомнения в добросовестности застройщика. Такой демпинг может говорить о наличии у компании серьёзных финансовых проблем, и есть риск, что выбранный объект не будет достроен. Кроме того, покупая недвижимость на первичном рынке с учётом любой скидки, всегда нужно помнить о критериях надёжности застройщика (репутация компании и стаж работы, прозрачность документов, реализация квартир в соответствии с 214-ФЗ, количество построенных объектов в срок и количество объектов в активной стадии реализации, банковская аккредитация).

Светлана Лежнева, начальник отдела маркетинговых исследований ГК «Пионер», направление «Санкт-Петербург»:

«Акции, скидки, специальные предложения на рынке недвижимости – общепринятая практика. Квартиры – это не товар повседневного спроса, цену на который можно повысить, а потом предложить скидку. Если застройщики с репутацией анонсируют какие-либо акции или скидки, то они однозначно предоставляются».