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Эксперт заявил Metro, что с принятием нового закона жертв домашнего насилия станет больше

  • Михаил Нешевец

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, снижающий ответственность за домашнее насилие

Госдума РФ

Госдума РФ

РИА Новости

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Поправки в статью 116 УК, как и ожидалось, вызвали бурную дискуссию.  Напомним, что с лета 2016-года побои не причинившие вреда здоровью на первый раз квалифицируются, как административное правонарушение и караются штрафом до 30 тыс. А вот, скажем, пощёчина близкому родственнику оставалось преступлением уголовным и грозит тюрьмой. 

Авторы поправок, которые должны устранить эту несправедливость, сенатор Елена Мизулина и депутат Ольга Баталина настаивают на том, что за первый случай побоев близких родственников тоже можно ограничиться административным наказанием. 

С ними не согласны  в первую очередь представители КПРФ. Во время пленарного заседания они «пугали» коллег пьяными отцами, швыряющими своих детей, дочерьми, бьющими своих беспомощных матерей. В ответ авторы поправок взывали к жалости в отношении матерей-одиночек, которые от безысходности дают ремня своим отпрыскам, чтоб те не курили, а потом уходят по этапу, оставляя детей вообще без воспитания. 

В свете страстей, кипевших в зале, результат голосования выглядит неожиданным: лишь один голос против и один воздержался, остальные за. 

Мнение

Насилия будет больше

Для женщины, которую бьёт муж, её супруг гораздо опаснее, чем хулиган, напавший на улице. Ведь хулиган не знает её адреса, не может заставить забрать заявление из полиции. 

Если закон примут, насилия в семьях станет больше. Ведь административный штраф на практике не превышает 5 тысяч. 

Андрей Синельников, з аместитель директора национального центра по предотвращению насилия

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