Эксперт заявил Metro, что с принятием нового закона жертв домашнего насилия станет больше

Поправки в статью 116 УК, как и ожидалось, вызвали бурную дискуссию. Напомним, что с лета 2016-года побои не причинившие вреда здоровью на первый раз квалифицируются, как административное правонарушение и караются штрафом до 30 тыс. А вот, скажем, пощёчина близкому родственнику оставалось преступлением уголовным и грозит тюрьмой.

Авторы поправок, которые должны устранить эту несправедливость, сенатор Елена Мизулина и депутат Ольга Баталина настаивают на том, что за первый случай побоев близких родственников тоже можно ограничиться административным наказанием.

С ними не согласны в первую очередь представители КПРФ. Во время пленарного заседания они «пугали» коллег пьяными отцами, швыряющими своих детей, дочерьми, бьющими своих беспомощных матерей. В ответ авторы поправок взывали к жалости в отношении матерей-одиночек, которые от безысходности дают ремня своим отпрыскам, чтоб те не курили, а потом уходят по этапу, оставляя детей вообще без воспитания.

В свете страстей, кипевших в зале, результат голосования выглядит неожиданным: лишь один голос против и один воздержался, остальные за.