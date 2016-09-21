Согласно указу президента России Владимира Путина в октябре 2016 пройдёт сокращение МВД более чем на 160 тысяч человек. Причиной этого является создание Росгвардии и тот факт, что новой структуре просто передадут ряд функций прежнего ведомства.

Как отметил Metro глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, здесь речь идёт не об увольнении, а о переподчинении.

-Смысл такой. Это просто должности, которые уже переданы в Росгвардию: СОБР, ОМОН, контроль за оборотом оружия и т.д. Это всё хозяйство и тянет на 160 тыс. человек. Просто тут вопрос финансирования, чтобы эти структуры перешли на учёт Росгвардии. Это просто из одного кармана переложили в другой, - заявил он.

Напомним, что в начале июля Владимир Путин подписал законы о создании войск Национальной гвардии РФ (Росгвардии). Новая структура будет бороться с терроризмом и организованной преступностью, охранять опасные объекты. Полностью подчиняться она будет лишь президенту. Возглавит новую организацию главнокомандующий войсками национальной гвардии, которым был назначен генерал армии Виктор Золотов.

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