На 91-ом году жизни ушёл из жизни один из самых долгоправящих глав государства в мире Фидель Кастро. Несмотря на то, что многие считают личность команданте "Неоднозначной" и "противоречивой", заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Викторович Калашников не согласен с такой характеристикой.

– Фидель был достаточно однозначной и цельной фигурой. Это человек, который посвятил себя задаче построить социализм в отдельно взятой латиноамериканской стране и почти всю свою жизнь после победы революции положил на это дело, – объясняет эксперт. – И ушел он из жизни, продолжая оставаться верным сторонником этой идеи и задаче. Другой вопрос, как он воплощал в жизнь эту задачу, что было положительного и что отрицательного в его работе. Но каждого большого руководителя есть белые и черные стороны.

Несомненный плюс от правления Фиделя Николай Викторович видит в том, чем Куба стала для всего мира:

– Благодаря курсу Кастро, страна стала, несмотря на свои небольшие размеры, стала страной весьма заметной на международной арене. До революции о ней мало кто знал, кроме государств региона. И авторитет Кубы сегодня весьма велик, как среди развивающихся, так и развитых стран.

Но, как и говорилось выше, у Фиделя были и свои промахи.

– После свершения революции, главной задачей Кастро и его товарищей было превращение Кубы в независимую от США страну, где население жило бы достойно. Последнее в полной мере не удалось, – рассказывает эксперт. – Кубинцы строили социальное государство, где много внимания уделялось именно социальным аспектам. Удалось ликвидировать нищету, но, к сожалению, не удалось ликвидировать бедность. На Кубе, конечно, нет такого расслоения на богатых и бедных, как в других латиноамериканским стран. Но большинство населения все же пребывает в состоянии неудовлетворености своим уровнем жизни.

По мнению Калашникова, причин тому, что воплощение социалистической мечты в реальности не произшло, несколько.

–Основная – это американская блокада, нарушившая все связи, которые были у Кубы до революции. США раньше контролировали всю экономику страны. СССР, конечно, помогал Кубе после революции. Союз делал много, но к сожалению, возможности у него были меньше, чем у Америки. Тем более, расстояние, разделяющее нас, сильно удорожало все возможные поставки. И несомненно то, что Куба, взяв за основу социалистическую модель Союза повторило многие ошибки в области экономики, которые были присуще СССР и которые привели к краху социалистической модели у нас.

По мнению эксперта, уход из жизни Фиделя Кастро никак не скажется на том, как сложившейся ситуации на Кубе, особенно учитывая тот факт, что последние десять лет у власти находится его брат Рауль.

– Не думаю, что уход из жизни Фиделя повлияет на курс. Фидель оказывал моральную поддержку, наверное, с ним как-то советовались, но вмешательства его в практическую работу правительства заметно не было. Рауль неоднократно заявлял, что он принял на себя бразды правления не для того, чтобы покончить с социализмом, а чтобы адаптировать его к новым условиям, в которых страна находится. Он отвергает слово реформы, а говорит именно об адаптации. По словам самого Рауля, Куба медленно, но безостановочно движется по пути совершенствования экономики. Страна все еще вынуждена опираться на внешнюю помощь. Например, Венесуэлы, в плане энергоресурсов. И им придется решать этот вопрос, особеннно если Венесуэла не сможет им больше помогать, как это было последние 10-12 лет. У некоторых были иллюзии по поводу того, что нормализация отношений со Штатами может изменить ситуацию. Но Куба не готова пасть в объятия США, и Трамп, в свою очередь, не готов раскинуть для них свои объятия, – заключил Калашников.

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