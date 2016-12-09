Еврокубки. В плей-офф Лиги чемпионов не вышел ни один российский клуб, зато в Лиге Европы их число увеличилось до трёх

– Я с самого начала прогнозировал, что ЦСКА и «Ростов» не пробьются в 1/8 финала Лиги чемпионов, – говорит Metro футбольный эксперт Валерий Рейнгольд. – Тем не менее ростовские футболисты молодцы. Им в самый раз играть в Лиге Европы. А вот ЦСКА с задачей не справился, вылетев из всех еврокубков. У них вообще провал полнейший!

По мнению Рейнгольда, из российских команд лучше всего в еврокубках выглядел «Ростов», который занял в не самой простой лигочемпионской группе третье место и даже обыграл один из сильнейших клубов мира – мюнхенскую «Баварию».

"Зенит" и "Краснодар" проиграли последние матчи группового этапа Лиги Европы

– Важно, что команда набралась опыта в матчах такого уровня, – говорит эксперт. – Очень хорошо играл форвард «Ростова» Сердар Азмун. Он главное наше открытие. Парень очень хорошо бегает, много забивает.

«Зенит» и «Краснодар» свои последние матчи в Лиге Европы проиграли вчера поздно вечером, но это была формальность – оба клуба уже решили все задачи по выходу в 1/16 финала Лиги Европы.

– «Зенит» играет очень неуверенно, его футбол пока мне непонятен, – сказал Рейнгольд. – Но питерцев надо и похвалить – они идут дальше, дай бог, чтобы всё у них сложилось. «Краснодар» пока радует, но клуб нестабилен в чемпионате России. Игроки должны понимать, что на футбольном поле нужно быть мужиками, а не пижонами.

По мнению эксперта, в Лиге Европы российские клубы способны пройти далеко и даже выйти в финал.

12 декабря в Ньоне пройдёт жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – российские команды узнают своих соперников.