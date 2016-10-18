Рейтинг Трампа и Клинтон на сегодня в неопределившихся штатах говорит о грядущей победе демократов на выборах в президенты США. Об этом Metro рассказал американист, эксперт по политике США Арег Галстян. По его словам, сейчас штаб республиканцев пытается оттянуть внимания от сексуального скандала, который разгорелся вокруг миллиардера.

-Я считаю, что Трамп президентом не станет, чтобы встречаться с Путиным. Думаю, что и он сам об этом знает. Он всего лишь ответил лестью на лесть. Российский лидер говорил, что Трамп адекватная личность и что с ним можно было бы найти общий язык, вот республиканец на это и отреагировал. По факту же, даже если Трамп победит, он не сможет встретиться с Путиным до инаугурации, потому что Конституция США запрещает осуществлять внешнеполитические визиты до вступления в должность, а вступление в должность наступает при инаугурации. Он может, конечно, встретиться как частное лицо, но это иной формат. Сейчас это всё предвыборная риторика, направленная на отвлечение американцев, так как рейтинг Трампа сегодня падает из-за сексуального скандала, - заявил он.

По словам Галстяна, рейтинг Клинтон выше, чем у Трампа на сегодня не только по общенациональным опросам. Куда важнее, что она опережает его в колеблющихся штатов, которые и предрешат итоги нынешней президентской гонки.

-На 7 процентов рейтинг Клинтон выше, чем у Трампа по общенациональным опросам, согласно агентству Real clear politics, который даёт наиболее объектные данные. Но эти цифры не так важны, это лишь общая атмосфера Америки. Здесь скорее важен рейтинг Трампа и Клинтон в колеблющихся штатах, так как большая часть избирателей давно выбрали, кто за демократов, а кто за республиканцев, кроме этих регионов. Колеблющихся штатов сейчас 11. Ключевые из них Флорида, Пенсильвания и Огайо. Сейчас республиканец опережает демократку только на два пункта и лишь в Огайо. Я почти уверен, что Клинтон из 11 возьмёт 9 штатов, - заключил он.

Напомним, что выборы президента США состоятся 8 ноября. Согласно последним данным СМИ, рейтинг Трампа ниже, чем у Клинтон и многие ставят на победу демократов в этом году.

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