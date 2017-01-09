Установленная возле консульства в Пусане статуя "женщины для утешения” стала причиной очередного витка конфликта между Южной Кореей и Японией. Так, японская сторона уже отозвала своих посла и консула.

Тем не менее, по данным Reuters, которое ссылается на заявление южнокорейского Минфина, несмотря на конфликт интересов, экономическое и финансовое сотрудничество между странами продолжается.

Как объяснил Metro кореевед-востоковед Констанин Асмолов, проблема остаётся нерешенной в частности и из-за идеологии Южной Кореи:

–Это довольно пульсирующая тема. В рамках корейской государственной идеологии это очень важный элемент мифа о злых японцах. Также после импичмента президенту появился тренд "Давайте отменим все решения Пак Кын Хе".

Как отметил эксперт, проблема вопроса о "женщин для утешения" очень острая, долгая и не однозначная. Во времена Второй мировой войны японцы открывали на оккупированных ими территориях бордели, в которых заставляли работать местных женщин.

–Год назад была заключена договоренность между Кореей и Японией, что в этой проблеме поставлена точка. Япония приносит извинения и выплачивает жертвам и их семьям (примерно 40 выживших и 200 их родственников) компенсаций на общую сумму в 1 млрд йен (больше 800 тыс долл) – рассказывает Асмолов. – Оппозиция и профессиональные патриоты, которые привыкли эксплуатировать эту тему, решили, что это "позорная сделка", а извинения недостаточно искренние. И в итоге, когда Пак Кын Хе объявили импичмент, эти товарищи оживились и решили, что договоренность надо пересмотреть и в качестве жеста давления поставили этот памятник. Сначала местные власти его убрали, а потом вернули обратно, после того как японский министр обороны сходил в храм Ясукуни (в святилище имеется несколько японских военачальников, признанных международным трибуналом военными преступниками – Прим. ред.) вернули его обратно.

Отзыв посла и консула эксперт связывает с тем, что "японцы пошли на принцип":

–Японцы, с их точки зрения, выполнили все обязательства. А корейцы вместо того чтобы закрыть вопрос и перевернуть страницу, выступают с новыми требованиями. Корейцы в свою очередь считают, что это их обманули, так как извинения неискренние. В итоге, японцы пошли на довольно жесткие меры.