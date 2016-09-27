Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер повстанцев марксист Тимолеон Жименез, известный как Тимоченко, подписали исторический мирный договор, положив тем самым конец 52-летним столкновениям, унесшим жизни 250 тыс человек.

Достичь соглашения удалось после четырех лет переговоров. РВСК теперь станет политической партией. Соглашение еще должно пройти процедуру ратификации 2 октября, но, согласно мнению большинства местных СМИ, это не должно вызвать затруднений. РВСК участвовали в незаконной торговле кокаином, на их стороне около 20 тыс вооруженных сторонников. Теперь, согласно условиям соглашения, они должны сдать оружие в ООН в течение 180 дней. Кристиан Херболцеймер, глава филиппинской и колумбийской программы в независимой миротворческой организации Conciliation Resources, рассказал Metro, что даст стране подписанное соглашение.

Как именно были достигнуты договоренности?

Мирное соглашение стало результатом четырёх лет напряженных переговоров между официальными властями Колумбии и РВСК. Сторонам нужно было договориться по шести основным пунктам. Два из них относились к первопричинам конфликта (владение землей и вовлеченность в политическую структуру), третий – наркотики, четвертый – последствия агрессии (права жертв на правду, справедливость и возмещение ущерба), пятый и шестой носили процессуальный характер – разоружение повстанцев и создание механизма для воплощения в жизнь договоренностей. Переговоры велись в Гаване. В них участвовали не только колумбийцы, но и Куба и Норвегии (они выполняли роль координаторов), а также Чили и Венесуэла (роль гарантов).

Почему соглашение можно считать историческим?

Оно положило конец самому длительному вооружённому конфликту в мире. Большинство людей в Колумбии уже и не помнит, что значит жить без войны. Это также является одной из причин, почему многие колумбийские скептически относятся к договору. Они просто не верят, что возможно жить как-то иначе. Со времен заключения мира в Непале в 2007, это самый важный на сегодняшний день договор. В то время как по всему миру агрессия только и делает, что растет, и человечество переживает гуманитарный кризис, Колумбия стала эдаким маяком надежды, примером того, что, каким бы сложным ни был конфликт, когда есть желание, всегда можно найти мирный способ его решения.

Что изменится в Колумбии?

Будет прекращено насилие. Во-первых, за последние несколько месяцев никто не был убит, ранен, похищен или изнасилован. Во-вторых, политическим партиям нужно будет работать над созданием более сплоченной системы, ведь появляются новые движения и партии, тех же повстанцев. Это соглашение нельзя считать финалом мирного процесса, но его основы и символическая сила станут гарантами того, что перемены реальны. Колумбийцы не обречены вечно жить в насилии. Воплощение в жизнь договора приведет к неожиданным и непредсказуемым инициативам в области социума, политики и экономики. Все это повлечет за собой создание более сплоченного общества и лучшего будущего для Колумбии.

Есть ли какие-то конкретные сложности, с которыми столкнуться при реализации договоренностей?

Труднее всего будет взять на себя ответственность за проведение необходимых стране перемен. Необходима пройти процедуру ратификации 2 октября. Принять в общество повстанцев и позволить им участвовать в политической жизни страны. И, наконец, объединить всеобщие усилия для строительства более сплоченного общества и страны. Также властям и повстанцем предстоит воплотить в жизни все свои обещания, что также может вызвать трудности.

Каково наследие этого многолетнего конфликта между РВСК и Колумбией?

Это ужасное наследие насилия, упущенных возможностей для развития колумбийского общества и экономики, а также глубокий культурный кризис и разобщение народа.

Увидим ли мы обновленную Колумбию?

Ни одно мирное соглашение не было стопроцентно воплощено в жизнь. Тем не менее, мы можем ожидать позитивную динамику изменений в стране. Примерно через полгода повстанцы полностью разоружатся. На ближайшие годы этот договор станет гарантией мира для обоих сторон. И у Колумбии будет уникальный шанс оставить позади 5 десятилетий войны. Страна, которая сегодня ассоциируется только с наркотиками и насилием, сможет радикально изменить свой имидж.

Дмитрий Беляев