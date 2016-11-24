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Эксперт рассказал Metro о перспективах отношений между Россией и Филиппинами

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Сегодня 18:16

Лидер Филиппин с радостью встретил предложение посетить Россию

Президент Филиппин Родриго Дутерте получил письмо с приглашением в Россию от Владимира Путина. Востоковед и политический обозреватель Дмитрий Косырев поделился с Metro мнением о будущем отношений между двумя государствами.

Какие отношения у России с Филиппинами сейчас?

— Они очень хорошие, но достаточно отдалённые, потому что пересечений у нас очень мало. У нас минимальная торговля, нет почти никакого культурного обмена, хотя есть, слава Богу, туризм. Поэтому визит будет такой точкой, на которой можно сойтись.

Но я не уверен, что просто визит президента Филиппин позволит нам найти массу вещей, которые мы могли бы делать вместе. Хотя, с другой стороны, филиппинцы явно ничего против этого сейчас не имеют, да и раньше не имели.

Филиппины — страна потрясающе интересная. Я там провёл несколько лет, которые для меня были третьим университетом. Я там столько всего узнал про человека и про то, что такое нация, сколько ни в одной книге не прочитал бы. Так что дело того стоит.

А есть ли интересные перспективы отношений России и Филиппин?

— Если говорить о геостратегии, то, в принципе, есть. Естественно, в любом случае на первом месте будет Китай. Во-первых, потому, что американцы хотели китайцев с филиппинцами поссорить, а филиппинцы отказались. Во-вторых, потому что Китай — это их давний партнёр на протяжении столетий. Также сказывается объём торговли и факт того, что часть населения Филиппин имеет китайскую кровь. Поэтому понятно, что Китай будет первым, кто будет решать, что с Филиппинами делать. Например, поставлять ли им оружие, заключать какие-то военные соглашения. Мы здесь сможем помочь, подыграть. Но по чисто географической и исторической причинам мы будем на втором месте после китайцев.

Может ли каким-то образом сказаться на будущих отношениях неоднозначное поведение и высказывания президента Филиппин?*

— Это нормально. В России считается невежливым указывать иностранцу, как ему себя вести и что говорить на собственной территории, впрочем, как и на любой другой. Его маленькие странности мы не разделяем, но это его странности. И это не наша проблема.

* Прим. редакции: о скандальных высказываниях лидера Филиппин читайте также:

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