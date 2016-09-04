Что ждет Узбекистан и какой ожидается расклад сил?

На мой взгляд, ничего экстраординарного не произойдет. Игра уже сделана. То, что премьер Медведев встречался с премьер-министром Узбекистана, Шавкатом Мирзиёевым, который и возглавил комиссию по похоронам, дает повод предположить, что именно он и займет пост главы государства.

Сейчас исполняющим обязанности президента назначен председатель сената Нигматулла Юлдашев, но это человек совершенно проходной, его даже в Ташкенте никто не знает. То есть это переходная фигура, которая будет готовить внеочередные выборы. Все формальности с точки зрения конституции будут соблюдены, но именно Мирзиеев, как человек с максимально административным, экономическим и, возможно, силовым ресурсом станет новым президентом.

Никаких глобальных перемен не предвидится. Поменяется отчасти стилистика, но внешняя и внутренняя останется на прежнем курсе, потому что ведущие политические и экономические фигуры в Узбекистане очевидно выдвигают Мирзиеев как человека являющегося плоть от плоти существующей системы. Он много лет проработал на премьерском посту, худо-бедно научился управлять узбекской экономикой, имеет неплохие связи и в Москве и в Пекине.

Не думаю, что будет крен в какую то из сторон – западную, китайскую или российскую. Внешняя политика останется проузбекской, как и при Каримове. Также внутри страны не предполагается никакой дестабилизации, просто потому что, очевидно, что, сойдясь вокруг кандидатуры Мирзиеев как преемника, финансово-промышленные группы или кланы достигли консенсуса. Раскачивать лодку никто не будет. Даже если какие-то порядки и начнутся, то у службы безопасности есть прекрасный ресурс – силовой, с помощью которого очень жестко контролируется общество сверху донизу.

В Узбекистане долгое время сохранялась клановая система, к какому именно принадлежит Мирзиеев?

Его принято было ассоциировать с самаркандским кланом, потому что, во-первых, он родом оттуда, во-вторых, какое-то время был хокимом (главой администрации) и Самарканда и Джизака – регионов, откуда начинал в свое время карьеру и тот же Каримов.

Но на самом деле четкого разделения, как это было 10 лет назад, на самаркандцев, бухарцев, ташкенцев и тд уже нет. Группы переплелись между собой, разбились на бизнес-интересы. Все-таки если посмотреть на биографии членов кабинета министров Узбекистана, большинство из них являются выходцами именно из Самарканда. Поэтому очевидно их большинство и их выдвиженцев станет Мирзиеев.

Хотя на мой взгляд, его происхождение играет в данном случае вторичную роль. Первично здесь то, что он компромиссная фигура, не склонен к резким движениям, что, безусловно, устраивает элитариев Узбекистана, никто не хочет каких-то потрясений и внутреэлитных войн. Это чревато для всей политической системы, которая выстраивалась на протяжении 25 лет.

Наследие Каримова, как можно его оценить?

Можно по-разному оценивать. Критики говорят, что он был кровавым тираном, апологеты – что именно благодаря ему состоялся современный Узбекистан.

На самом деле, если вспомнить ситуацию первой половины 90-ых годов, когда на своем пике была гражданская война в соседнем Таджикистане, именно позиции Каримова по подавлению исламистского подполья удержали Узбекистан от повторения таджикского сценария. Сейчас это уже подзабылось, но большинство граждан именно эту его заслугу ценят превыше всего.

Он руководил страной 25 лет, по сути при нем Узбекистан стал суверенным государством, и все минусы и плюсы страны– это его заслуга.

Человеком его можно назвать дуалистичным. С одной стороны, он боролся с коммунизмом – Узбекистан это единственная в Центральной Азии страна, где есть музеи типа прибалтийских антиоккупационных и антиимперских. С другой, он взял коммунистическую партию и превратил ее в основу элитной структуры Узбекистана.

То есть он ломал старое, но не увлекался, как это делали в той же Украине. В первую очередь он всегда старался думать о стабильности в стране. Узбекистан – это самая населенная страна региона, тут живет половина населения постсоветской Азии, по разным оценкам – 31-32 млн человек. И управлять страной с архаичной экономикой, традиционалистскими взглядами в обществе и угрозой исламизации было очень непросто.

Также он избежал втягивания Узбекистана в конфликты с соседями. Плюс угроза со стороны Афганистана, с которым Узбекистан граничит. Ему приходилось отвечать на широкий спектр внутренних и внешних вызовов, где-то ему удавалось это делать, где-то не очень.

Узбекская внешняя политика чаще экспертами критикуется, чем хвалится, за ее многообразные изгибы, но с другой стороны, я считаю, что главным в его наследии нужно считать то, что страна не скатилась во внутренние конфликты, и все эти многообразные группы элитариев и кланы он умудрился контролировать и не допускать межэлитарных войн, которые могли закончиться серьезным кровопролитием. Более того, дестабилизация в Узбекистане означала бы автоматическую дестабилизацию в других странах Средней Азии.