После семи партий вничью в матче за шахматную корону в противостоянии действующего чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена и претендента из России Сергея Карякина определился лидер. Восьмая партия завершилась победой россиянина на 53-м ходу. Счёт в матче стал 4,5:3,5 в пользу Карякина.

Карлсен был настолько разочарован поражением, что не мог совладать с нервами. Сначала он прошёл мимо телевизионщиков, отказавшись общаться с официальными медиапартнёрами чемпионата мира, а затем не дождался на пресс-конференции Карякина, который остановился для интервью. На сайте Международной федерации шахмат (FIDE) отмечается, что норвежец ушёл через 95 секунд ожидания, несмотря на то что пресс-атташе FIDE сообщила, что Карякин вот-вот подойдёт. Однако Магнус нервно взмахнул руками и вышел из зала, а затем отказался возвращаться.

Реакция шахматиста нетипична для скандинава. Карлсена обычно называют невозмутимым, хотя и закрытым человеком. При этом, несмотря на достаточно юный возраст, 25-летний шахматист является звездой мирового масштаба. В числе его спонсоров крупные бренды, например, Microsoft и авиаперевозчик SAS.

Выходка Магнуса Карлсена не осталась безнаказанной. Согласно регламенту FIDE, отказ от участия в официальной пресс-конференции обойдётся ему в 10% от его призовых. Напомним, что общий фонд чемпионата составляет миллион долларов. Победитель получит 60%, а проигравший – 40%.

Норвежские СМИ признают, что Карлсен выглядел раздражённым и разочарованным.

«Карлсену несколько раз было явно трудно. Он попытался применить неожиданные ходы. Но российский игрок, который получил прозвище Министр Обороны, не терял контроль ни на минуту. И в конце концов Магнус Карлсен просто пришёл в отчаяние», – описывает ход партии норвежское издание Aftenposten.

Российский гроссмейстер Евгений Васюков, который был секундантом Анатолия Карпова, в разговоре с Metro отметил, что психологическое состояние Карлсена говорит не в его пользу:

– Сейчас очень любопытная ситуация. Бросится ли Карлсен в осложнения с риском проиграть ещё партию или будет пытаться играть в другой манере, стараясь нагнетать ситуацию? Сейчас наступил кульминационный момент. У меня впечатление, что Карлсен нервничает, потому что он обращает внимание на посторонние вещи, что-то ему мешает. Это говорит о его нервозности, что он неспокойно себя чувствует. Карякину по-прежнему нужна собранность, хотя, конечно, эта победа должна придать ему уверенности, но, главное, чтобы не было самоуверенности.