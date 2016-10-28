Чтобы получить лучшую цену на "Сапсан" из Москвы в Петербург, необходимо бронировать билет за 12-13 дней. Обратную дорогу лучше оплатить раньше – за 14-20 дней до даты поездки. Об этом рассказал Денис Матюхин, генеральный директор ГК «Аэроклуб».

По его словам, скоростные поезда между двумя столицами после запуска линии существенно потеснили авиасообщение.

– До запуска Сапсана, в 2009 году, 41% командировок из столицы в Петербург приходилось на ж/д транспорт, тогда как в 2016 показатель равен уже 64%, – говорит Матюхин.

Самые выгодные билеты на скоростной поезд "Аллегро" из Петербурга в Хельсинки расходятся за 21 день и больше до отправления. Появление этой линии также негативно сказалось на популярности перелётов.