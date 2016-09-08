В России приняли решение увеличить прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь данный показатель в России составляет 9956 рублей. По сравнению с предыдущим повышением в карман россиян добавили дополнительные 180 рублей.

Как отметил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, для россиян данное повышение прожиточного минимума ничего не значит, а вот для чиновников имеет важное значение. С помощью столь нехитрого способа они пытаются сгладить статистические данные по количеству бедных в стране.

-По большому счёту для простых граждан это вообще ничего не значит. Здесь речь скорее о чиновниках и их отчётах. От прожиточного минимума не зависят ни пенсии, ни зарплаты бюджетникам, ни прочие доходы. Только лишь статистические данные. Вот и жонглируют цифрами туда-сюда: в первом квартале 2016 года прожиточный минимум был понижен, и это немного помогло чиновникам сгладить скачок числа бедных. Под конец года цены всегда растут, а вначале немного падают. Поэтому в 1 квартале 2016 понизили прожиточный минимум по сравнению с 4 кварталом 2015. А потом сравнили с 1 кварталом 2015. Это помогло сказать, что число бедных стало меньше по сравнению с 1 кварталом 2015. Тогда было 22,9 млн. А в первом квартале 2016 такая математика позволила получить 22.7. Едва ли кто-то ощутил разницу в цифрах на себе, но по факту - динамика то положительная, - заявил он.

Исаев также добавил, что подобные игры с цифрами являются тревожным сигналом, который предупреждает обычных людей о грядущих повышениях цен на товары первой необходимости.

-По сути, повышение прожиточного минимума – это констатация факта повышения цен на товары первой необходимости и базовые услуги вроде ЖКХ. Кроме того, у нас прожиточный минимум всегда задним числом проставляют. Никогда на будущее. Это в очередной раз демонстрация того, что у государства нет чёткой стратегии экономического развития, одни гадания на кофейной (или, скорее, нефтяной) гуще. Как с бюджетом, который вроде бы попытались планировать на три года вперёд, да так и оставили в итоге однолетние планы. Как говорится, не сделали - зато переделывать не пришлось. Так что повышение прожиточного минимума на 180 рублей никакого падения доходов никому не компенсирует. Очередная манипуляция с цифрами, - заключил он.