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 Опубликовано : Сегодня 18:00

Эксперт по Boeing 777: С такими данными инициировать международный трибунал невозможно

  • Юлия Изосимова

Специалисты Объединенной следственной группы (JIT) огласили предварительные итоги расследования авиакатастрофы малазийского Boeing 777

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Эксперты JIT сразу предупредили, что не собираются обнародовать все известные им данные, так как это может повредить дальнейшему ходу расследования. По их словам, было опрошено свыше 200 свидетелей, прослушано порядка 150 тысяч телефонных звонков, имеющих отношение к крушению. Следователи заявили, что к крушению самолёта причастны около 100 человек. Конкретных имён названо не было. 

Согласно данным, которые были представлены на пресс-конференции, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Точкой, из которой была запущена ракета, было названо поле у украинского посёлка Первомайский, который находился в июле под контролем ополченцев. Об этом заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Это подтверждают спутниковые данные США. 

Следователи также показали, как «Бук» добирался до места назначения из России. По их версии, ракетно-зенитный комплекс везли на белом грузовике марки Volvo. Конвой видели местные жители в Донецке и на трассах вблизи от города. В населённом пункте Снежное «Бук» сняли с Volvo. Подтверждается это фотографиями из соцсетей.

После запуска ракеты «Бук» снова поставили на Volvo – и он поехал в район Красного Луча, Дебальцево, затем – в Луганск. После того, как «Бук» был зафиксирован в Луганске, он отправился обратно в Россию. И успешно пересек границу, что также подтверждается перехваченными телефонными разговорами, заявляет следственная группа.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков опроверг данные JIT: «Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали».

Срок расследования продлён до 2018 года.

Кстати
22 сентября российский концерн «Алмаз-Антей», который занимается производством комплексов «Бук», опубликовал доклад на основе собственных экспериментов.

•    Во время пресс-конференции члены JIT заявили, что данные, предоставленные Россией, не повлияли на выводы доклада.

•    «У нас уже есть все необходимые материалы, для того, чтобы восстановить картину того, что произошло», – цитирует Russia Today представитель комиссии Уилберт Паулиссен.

Эксперт

Андрей Раскин
эксперт по международному праву МГУ им. М.В. Ломоносова

Это всё-таки предварительные данные. Хотя по сравнению с теми данными, которые были обнародованы ранее, есть уже более точная информация, всё равно в этом докладе есть очень спорные моменты. Есть ссылки на некоторых очевидцев, но пока реальных людей, которых можно было бы увидеть, нет. 

С такими данными инициировать международный трибунал будет невозможно. Рассматривать на уровне международного уголовного суда – пока до этого тоже не дойдёт. Но какой-то небольшое судебный процесс в рамках нескольких государств вполне возможно будет инициирован, но все равно еще необходимо собирать документы, это тоже вопрос не завтрашнего дня. 

По всей видимости исковые заявления будут от их имени родственников погибших. Куда они их направят – в суд Нидерландов, судебные инстанции Украины, Малайзии – вопрос дискуссионный. 

Я бы сказал, что сейчас нагнетается такая информационная атмосфера. Юридических материалов ещё недостаточно. Если бы кто-то захотел подать в суд на Россию, достаточных оснований у них пока нет. Если бы они были, это бы уже давно сделали. 

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