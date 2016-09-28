Эксперт по Boeing 777: С такими данными инициировать международный трибунал невозможно

Эксперты JIT сразу предупредили, что не собираются обнародовать все известные им данные, так как это может повредить дальнейшему ходу расследования. По их словам, было опрошено свыше 200 свидетелей, прослушано порядка 150 тысяч телефонных звонков, имеющих отношение к крушению. Следователи заявили, что к крушению самолёта причастны около 100 человек. Конкретных имён названо не было.

Согласно данным, которые были представлены на пресс-конференции, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Точкой, из которой была запущена ракета, было названо поле у украинского посёлка Первомайский, который находился в июле под контролем ополченцев. Об этом заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Это подтверждают спутниковые данные США.

Следователи также показали, как «Бук» добирался до места назначения из России. По их версии, ракетно-зенитный комплекс везли на белом грузовике марки Volvo. Конвой видели местные жители в Донецке и на трассах вблизи от города. В населённом пункте Снежное «Бук» сняли с Volvo. Подтверждается это фотографиями из соцсетей.

После запуска ракеты «Бук» снова поставили на Volvo – и он поехал в район Красного Луча, Дебальцево, затем – в Луганск. После того, как «Бук» был зафиксирован в Луганске, он отправился обратно в Россию. И успешно пересек границу, что также подтверждается перехваченными телефонными разговорами, заявляет следственная группа.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков опроверг данные JIT: «Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали».

Срок расследования продлён до 2018 года.