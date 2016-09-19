В ближайшую рабочую неделю погода в Москве будет неустойчивая и прохладная, да и классического бабьего лета ждать не приходится.

– Под влиянием тыловой части высокого малоподвижного циклона, который кружит над восточными районами европейской территории России, будет, преимущественно, облачно, пройдут дожди малой интенсивности, будет дуть холодный, порывистый ветер, – рассказывает Metro ведущий эксперт Gismeteo Леонид Старков. – Температурный фон останется на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Наиболее вероятные ночные значения +2...+7 градусов, днём +8...+13 градусов.

По словам эксперта, одним из самых холодных дней на неделе будет понедельник, не стоит ожидать солнца и в четверг.

– В понедельник дневная температура составит всего +8...+10, – говорит метеоролог. – Ненастным будет и четверг, с выходом южного циклона разыграется настоящее осеннее ненастье, с дождём, временами сильным. За сутки может выпасть декадная норма осадков (около 20 мм), всё это будет сопровождаться сильным северо-восточным ветром.

Тем не менее, в другие дни горожан хорошая погода всё-таки порадует.

– Дни, которые более-менее порадуют, это вторник и среда, – прогнозирует Старков. – Не исключено, хорошо будет и в конце недели, когда сквозь облака будет проглядывать солнце, а температура повысится до +11...+12 градусов.

По словам метеоролога, за минувшие сутки среднесуточная температура достигла самого низкого значения с начала сезона:

– Она составила +8 градусов. При достижении этой значения в Москве обычно включают центральное отопление. На этом уровне температура будет оставаться в течение всей недели. Получается, осень опережает график примерно на две недели.

Несмотря на достаточно мрачные прогнозы, тёплые деньки в Москве ещё могут быть.

– Тёплая погода, безусловно, вернётся, – говорит Старков. – Однако будет ли бабье лето в классическом проявлении – вопрос. Под бабьем летом мы обычно понимаем продолжительный период солнечной устойчивой погоды, когда ночами уже не лето и достаточно прохладно, а днём ещё не осень, и воздух прогревается до +20. Таких условий, с высокой вероятностью, уже не будет. В лучшем случае температура может повыситься до +15...+17 градусов, но это будет лишь некое подобие бабьего лета.