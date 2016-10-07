Две москвички попали в больницу после того, как испытали на себе рецепт антицеллюлитного обёртывания, найденный в Интернете. У них на теле появились ожоги, которые вызвала изготовленная дома паста из горчичного порошка и мёда. Косметолог рассказала Metro, что сами по себе ингредиенты не так опасны, и к печальным последствиям привела совокупность факторов.

"Я лазила в Интернете и наткнулась на этот рецепт: горчичный порошок смешиваешь с мёдом и намазываешь на проблемные места, – заявила Life.ru одна из пострадавших. – Купила порошок, обмазала, пищевой плёнкой обмотала и легла под тёплое одеяло. Вечером пошла в гости к родственникам и только после этого почувствовала, что у меня сильно горят ноги. Ужасное жжение. Вернувшись домой, сразу приняла холодный душ, но не помогло. После этого я вызвала скорую. Врачи сказали, что у меня ожоги первой степени 35 процентов поверхности тела. Сейчас вся кожа слезает, надеюсь шрамов и рубцов не останется".

Москвички попали с ожогами в больницу после домашнего лечения целлюлита

Как объяснила Metro косметолог Ирина Котова, девушки угодили в больницу из-за ряда факторов.

– У некоторых бывает аллергия на мёд, плюс в сочетании с горчицей получается убойная смесь, – рассказывает Ирина. – Оба ингредиента обладают сильным разогревающим действием, также у них высокая проникающая способность. Может быть, у девушек кожа была тонкой, плюс, вероятно, их нанесли на кожу, которая постоянно подвергается трению, из-за этого проникновение могло быть более быстрым и глубоким. Но здесь, скорее всего, сыграла роль индивидуальная особенность организма. Если правильно и ненадолго наносить на кожу ингредиенты, страшных последствий, как правило, не бывает. А так, понятно, что тут был химический ожог.

Ирина советует девушкам, которых беспокоит целлюлит, обращаться к специалистам:

– Ингредиенты должны быть правильно подобраны. Наносить их лучше в клиниках, салонах. Применяют водоросли, кофеин. Горчицу часто используют, когда лечатся, она создаёт разогревающий эффект. Мёд – продукт, который также используется. Сказать, что это ужасные ингредиенты, нельзя. Здесь просто всё совпало. Убойное сочетание продуктов. Может, в рецепте какая-то недоработка была, может, не стоило долго держать их на коже. Если вы всё-таки хотите совершать в домашних условиях антицеллюлитыне процедуры, то лучше покупать готовые средства, у вас будет чёткая инструкция. А с подручными средствами часто бывает так, что реакция на них организма непредсказуема.