Впервые за восемь лет правления Барака Обамы обе палаты Конгресса подавляющим большинством проголосовали за резонансный документ, разрешающий членам семей погибших при терактах 11 сентября 2001 года подавать судебные иски против властей Саудовской Аравии.

Решение конгресса означает, что законопроект теперь обретает силу закона, несмотря на возражения американского президента и представителей Пентагона, которые утверждали, что в случае принятия документа будут затронуты интересы США. Речь идёт о том, что Саудовская Аравия пригрозила продать свою долю в американских ценных бумагах и активах на сумму 750 миллиардов долларов.

Президент США назвал такое решение Конгресса «опасным прецедентом».

Цитата «Наши военные во всём мире потенциально могут стать объектами аналогичных попыток взыскания». Барак Обама

президент США

– Идёт предвыборная борьба, Конгресс имеет республиканское большинство в обеих палатах, – говорит Metro Виктор Супян, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии наук. – Это дополнительная возможность нанести удар по Демократической партии: как по будущему возможному президенту Хиллари Клинтон, так и по нынешнему президенту. На самом деле ни для кого не секрет, что США и Саудовская Аравия союзники. Но острота предвыборного момента привела к тому, что Конгресс решил проявить в самостоятельность и помочь своему кандидату.