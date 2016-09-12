Хиллари Клинтон отменила свою поездку в рамках предвыборной кампании в Калифорнию после того, как врачи диагностировали у неё пневмонию. Ранее кандидату от Демократической партии пришлось покинуть памятную церемонию из-за жара. Врач Клинтон выступила с официальным заявлением, что у Хиллари диагностирована пневмония. "Сейчас она принимает антибиотики, ей рекомендован отдых и пересмотр рабочего графика". Не остался в стороне и главный соперник Клинтон, Дональд Трамп, который пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал установить "рекорды" в плане здоровья.

Флетчер Макклилан, профессор политических наук Колледжа Элизаббеттауна штата Пенсильвания, объяснил Metro, как состояние здоровья кандидата может повлиять на исход гонки за пост президента

Может ли состояние здоровья повлиять на итог предвыборной кампании?

Состояние здоровья кандидата всегда важно. Во время прошлых предвыборных гонок похожие вопросы возникали, особенно в случае с политиками, которым уже было за 70, такими как Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рэйган и Джон Маккейн. Избиратели хотят, чтобы их представители были физически здоровы. Например, у Джона Кеннеди были серьёзные проблемы, которые не должны были быть обнародованы. Дело в том, что нет такого правила, что кандидаты должны делать свои недуги достоянием общественности.

Дональд Трамп уже ранее выступал с заявлениями, что здоровье сильно подводит Клинтон. Например, на прошлой неделе он сказал своим сторонникам, что у Хиллари недостаточно "умственной и физической выносливости", чтобы быть президентом. Действительно ли важно обладать такими качествами?

Как правило, кандидаты не делают таких прямых заявлений, что кто-то из их соперников "не подходит для президентства". Обычно этот посыл звучит в речах завуалировано. Сторонники Трампа могут сказать, что Клинтон "начала первой", заявив, что Трамп не подходит на пост главы государства из-за своей вспыльчивости, возможно, даже намекая на какие-то психологические проблемы. Уже куча психоаналитиков постановили, что Трамп страдает нарциссизмом. Также стоит учитывать, что предвыборная гонка стартует почти за два года до её завершения, и всякое может случиться, с кем угодно. Хотя надо признать, что болезнь Клинтон сейчас проявилась немного не вовремя.

Клинтон отменила свою рабочую поездку в Калифорнию, в ходе которой должна была встретиться со спонсорами и произнести речь по экономике. Сильно ли решение не ехать ударит по ее позициям?

Любой отказ в ходе предвыборной гонки - это потеря лишней возможности привлечь на свою сторону больше сторонников. Тем не менее, те, кто уже поддерживает Клинтон, могут выступать вместо неё, в том числе и президент Обама. Сейчас главное, чтобы она успела выздороветь до 26 сентября, когда пройдут первые президентские дебаты. Пример из истории: в 1960 году вице-президент Никсон был госпитализирован с инфекцией за две недели до первых дебатов с Кеннеди. Его невыразительное выступление в ту историческую ночь было во многом связано с плохим самочувствием.

Успеет ли Трамп переманить часть избирателей, пока Хиллари болеет?

В ближайшее время он наверняка будет доминировать в новостных заголовках, но ему стоит быть аккуратным. Он не предоставил никаких доказательств о своем богатырском здоровье, так же как и о данных по налогам. Сейчас тема прозрачности станет особенно актуальной.

Чья предвыборная кампания сейчас сильнее?

Прошедшая неделя была наихудшей для Клинтон, но и у Трампа было несколько значительных провалов за последнее время. Сейчас предвыборная гонка откатилась на несколько месяцев назад, с учётом того, что у Клинтон есть небольшой отрыв в плюс. Дебаты станут важной частью. Трампу предстоит доказать, что он в интеллектуальном и эмоциональном плане способен быть президентом.

Дмитрий Беляев

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